Необычный суп-лазанья: сытный итальянский ужин для всей семьи

Почему бы не смешать все, что вы любите в лазанье с куриным бульоном?

Да, в этом рецепте от Фокуса, все те же ингредиенты, которые вы любите в классической лазанье. Томатная паста, лапша для лазаньи, итальянская колбаса и сырная начинка и все это запекается. Но именно куриный бульон придает этой лазанье особый и неповторимый вкус.

Если вы приготовите это суп-лазанью, то приготовьтесь к тому, что придется его готовить часто – настолько он понравится вашей семье.

Суп-лазанья с бульоном

Ингредиенты:

450 г итальянской колбасы;

1 большой лук, нарезанный кубиками;

4 зубчика чеснока, измельченных;

1/4 чайной ложки красного перца;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

2 столовые ложки томатной пасты;

800 г консервированных томатов в собственном соку;

4 стакана (960 мл) куриного бульона;

2 стакана (480 мл) воды;

2 столовые ложки свежего базилика или 2 чайные ложки сушеного;

2 столовые ложки свежего орегано или 2 чайные ложки сушеного;

250 г лапши для лазаньи (около 10 штук), разломанных на кусочки;

250 г рикотты;

1/4 стакана (25 г) тертого пармезана;

1/4 чайной ложки мускатного ореха;

2 стакана (200 г) тертого моцареллы;

Свежий базилик для подачи.

В большой сковороде на средне-высоком огне обжаривайте колбасу, разбивая ее деревянной ложкой на мелкие кусочки, до хрустящей корочки, около 15 минут. Переложите колбасу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Оставьте около 2 столовых ложек жира от колбасы на сковороде (если его не хватает, добавьте растительное масло). Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и золотистого цвета, около 10 минут. Добавьте чеснок, красный перец, соль и черный перец и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте томатную пасту и перемешайте еще 2 минуты. Добавьте консервированные томаты с соком и разомните их деревянной ложкой. Добавьте бульон, воду, базилик и орегано и доведите до кипения.

Добавьте сломанные макароны для лазаньи и перемешайте. Снизьте огонь до среднего и варите до готовности лапши по инструкции на упаковке (обычно около 10 минут), периодически помешивая.

В небольшой миске смешайте рикотту, пармезан и мускатный орех. Раскладывая суп для подачи, сверху положите по столовой ложке рикотты и посыпьте моцареллой. Украсьте свежим базиликом.

Приятного аппетита!

А на десерт вы можете приготовить пышные и вкусные булочки с повидлом.