Неожиданный вкус. Рецепт французького салата с говядиной

Этот салат можно приготовить на праздник, или просто добавить к своему ужину.
В этом салате отлично сочетаются мясо, вкусные яблоки и заправка из майонеза с черным перцем. Его просто приготовить и он точно вам понравится. Как его приготовить, расскажет Фокус.
Французский салат с говядиной
Ингредиенты:
- 300 г отварной говядины;
- 2 средних яблока;
- 3 вареных куриных яйца;
- 200 г твердого сыра;
- 150 г моркови;
- 1 крупная луковица;
- 100 мл майонеза;
- молотый черный перец, соль.
Отварите, или запеките говядину. Бульон, к слову, можно заморозить, он позже пригодится вам для приготовления соусов.
Мясо остудите и нарежьте соломкой. Лук нарежьте и замаринуйте минут на десять в воде с уксусом. После отожмите его. Маринад уберет резкий привкус и запах.
Сварите яйца вкрутую. Морковь помойте и натрите на крупной терке. Яблоки можете натереть, а можете нарезать соломкой. Выбирайте кисловатые яблоки с плотной мякотью.
Сыр натрите на крупной терке. После выложите слоями лук, яблоки, говядину, морковь и яйца. После каждого слоя не забывайте добавлять соль, молотый перец и майонез.
Сверху присыпьте салат сыром и уберите на 1 час в холодильник.
Также вы можете приготовить курицу по-тоскански. Вкусное и нежное блюдо с соусом.