Неосвоенные на строительстве Камышового шоссе деньги передадут на 8-й этап трассы «Таврида»

Бюджетные средства, заложенные на реконструкцию Камышового шоссе перераспределили на строительство 8-го этапа трассы «Таврида». Речь идёт о финансировании, запланированном на 2020-й, так как подрядчик городской «объездной» не успевает закончить все виды работ до окончания текущего финансового года. С соответствующим докладом на заседании Правительства Севастополя выступил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Объёмы финансирования программы по мероприятиям ФЦП приведены в соответствие с приказом Минэкономразвития России в части, касающейся объектов реконструкции Камышового шоссе и трассы Тавриды, 8-го этапа, путём перераспределения 535 миллионов рублей между объектами».

Решение связано с тем, что освоить данные средства до конца 2020-го у «Севавтодора» подрядчика не выйдет – полностью сдать Камышовое шоссе строители смогут лишь в первой половине 2021-го. Чтобы заложенные средства можно было использовать эффективно – их перенаправляют на другой стратегически важный объект.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В этом году будет больше миллиарда освоено, закончена будет дорога, освещение, тротуары. А в следующем году – финишный слой асфальта и мостовое сооружение, которое у нас остается».

Напомним, в начале недели на Камышовом шоссе запустили 4 полосы автомобильного движения. Речь идёт о последнем участке – от Фиолентовского кольца до улицы Шевченко. На всём протяжении уложен второй слой дорожного покрытия. Основная часть работ сейчас переместилась на кольцевую развязку между Камышовым и Фиолентовским шоссе, где рабочие занялись фрезеровкой старого полотна и устройством основания для укладки нового слоя и расширения дороги. Ранее действовавшее ограничения максимальной скорости в 40 км/ч на протяжении всей «объездной» остаются в силе, напоминают власти.