Непобедимая морковь. Рост цен на какие продукты крымчане ощутят в 2021 году

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 5. АиФ-Крым №5 03/02/2021

Год начался с прогнозов о подорожании продуктов. Новость неприятная, учитывая, что крымчане тратят почти 49% своего семейного бюджета на питание. Конечно, дорожать будут не все продукты, да и рост цен окажется различным. Насколько ударит это по кошелькам жителей полуострова?

Чай, кофе, экзотика

Эксперты едины в том, что вырастут цены на импортные продукты. Это связано с девальвацией рубля. Чем меньше будет стоить отечественная денежная единица, тем больше придётся заплатить импортёрам, всей цепочке посредников и конечному покупателю. Поэтому в лидерах грядущего подорожания — кофе, чай, экзотические фрукты и овощи, мясопродукты, морепродукты. Но, с другой стороны, вряд ли большинство жителей Крыма часто покупает хамон, чилийские мидии, манго и авокадо.

А вот чай и кофе — это то, что потребляется каждый день. Кофе россияне выпивают в год по 1,6 кг на человека, чая — по 1,5 кг. То есть, для семьи из трёх человек затраты примерно составляют менее 2 тыс. руб. в год на кофе и около 1,7 тыс. руб. — на чай. При подорожании эти затраты могут увеличиться примерно на 300-400 рублей в год.