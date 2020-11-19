Непонятная могила появилась посреди дороги на севастопольском кладбище

Фото: ForPost

Непонятная свежая могила появилась на действующем кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе – её разместили прямо посреди дороги, которая идет между могилами. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Люди, сообщившие изданию новость, заподозрили, что таким образом решили уплотнять кладбище.

Однако выяснилось, что опасения преждевременны. Ситуацию прояснила заведующая кладбищами Севастополя Лариса Королёва. По её словам, на дороге может появиться аллея захоронений адмиралов и контр-адмиралов Черноморского флота, а могила, из-за которой всполошились люди – первая.

Заведующая пояснила, что несколько месяцев назад в город приехали высокопоставленные военнослужащие. Эта комиссия попросила выделить на действующем кладбище аллею для захоронения высоких чинов.

«Они приехали с требованием показать им какую-нибудь дорогу недалеко от входа на кладбище, которая еще не заасфальтирована. Я им показала эту, она их устроила», – рассказала Лариса Королёва.

Она подчеркнула: решение разместить могилу именно здесь принимали на уровне Правительства Севастополя, потому как в настоящий момент абсолютно все захоронения утверждает Департамент городского хозяйства.

«Это было решение Правительства. Сейчас очень строго <с захоронениями>, где захочешь, не похоронишь. Я только по распоряжению департамента городского хозяйства могу копать или не копать могилу, а им сверху дают указание», – уточнила заведующая севастопольскими кладбищами.

Первым в череде будущих захоронений на аллее адмиралов стал ушедший из жизни в ноябре 2020 года контр-адмирал Александр Аладкин. Ориентировочно места хватит примерно ещё на 13 могил. После этого, вероятно, придётся искать другое место для аллеи высших чинов флота.

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