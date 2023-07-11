Нереально вкусные котлетки с кабачками. Полезное блюдо: овощи, мясо и минимум мучного

Обладатель скопления витаминов группы B, множества микроэлементов, в том числе магния, цинка и железа. Кажется, что данными свойствами обладают лишь особые фармацевтические витамины в аптеке. Однако, наполнить организм пользой получится при помощи простых кабачков.

Не все любят данный овощ, так как он имеет специфический вкус.

При правильном приготовлении кабачков, получается весьма вкусное блюдо. Поэтому не стоит судить о кабачке категорично.

Приготовим нежные кабачковые котлеты, которые будут полезнее обычных.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

Цукини — 2 шт.;

Фарш — 250 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Сыр моцарелла — 80 г;

Соль — ½ ч. л.;

Панировочные сухари — 50 г.

Приготовление кабачковых котлет:

Фарш солим, измельчаем в мясную массу цукини при помощи крупной терки. Режем крупными дольками репчатый лук, перекладываем в блендер. Также можно к луку добавить пару зубчиков чеснока.

Пропускаем лук в блендере, создаем луковую смесь. Перекладываем луковую кашицу к фаршу, разбиваем туда пару яиц, солим и тщательно перемешиваем ложкой.

Далее руками вымешиваем фарш и отбиваем. Высыпаем в смесь панировочные сухари, снова перемешиваем и оставляем на 5-7 минут.

В это время разогреваем в сковороде растительное масло, нарезаем небольшими пластинами сыр. Из кусочка фарша делаем лепешку, куда кладем кусочек сыра. Закрываем сыр внутри мясной массы, формируем котлету.

Выкладываем котлеты на сковороду, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

В результате получаются сочные котлеты с мясом и овощами.

По желанию в мясо на стадии смешивания ингредиентов можно добавить любимые специи.