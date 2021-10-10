Нержавеющая труба. Какой она бывает?

Прокладка коммуникаций выполняется обычно с расчетом на то, что они будут служить без замены очень долго. Добиться этого используя металлические или изготовленные из нержавеющей стали трубы было практически невозможно. Виной тому их небольшие сроки службы. Поэтому сегодня комплектующие из таких материалов применяются редко, а достойной заменой им стали изделия из современных полимеров.

Виды труб, используемых для подводки воды в дом

Современные производители выпускают несколько наименований таких изделий, главным отличием которых является материал. С учетом этого параметра они подразделяются на:

металлопластиковые;

медные;

полипропиленовые;

металлические;

из нержавейки.

Но наибольшее распространении среди них получили три первых вида. Отличающиеся высокой прочностью и надежностью, они прекрасно прослужат на протяжении многих лет, не требуя капитального ремонта.

Металлопластиковые часто используют владельцы домов или квартир, решившие не доверять монтаж коммуникаций посторонним. Сборка водопровода из таких труб не требует наличия сложного оборудования. Чтобы выполнить монтаж достаточно иметь ключи и перфоратор. Соединение отрезков в такой системе производится при помощи различных тройников, фитингов и других элементов. Она является одной из наиболее простых в сборке, но стоит недешево.

Что же касается продукции, изготавливаемой из металла или нержавейки, то использоваться ее в квартире или доме стоит, если это продукция качественная и от проверенного производителя. Мы рекомендуем вам заказать трубу из нержавейки на сайте stali.com.ua/truba-nerjaveika.html. Как вариант такой водопровод можно установить на дачном участке, если вы посещаете его только в весенне-летний период и не проживаете там постоянно.

Комплектующие из меди не самый дешевый вариант. Выполненные из цветного металла они и стоят дорого. Не дешевле обходится и установка труб в ванной, цена на такую услугу довольно высока, потому что требует применения специального сварочного оборудования. При желании воспользоваться медными изделиями вы получите самую дорогую водопроводную систему.

Полипропиленовые трубы хотя и стоят недорого, но выполнить их монтаж самостоятельно невозможно. Они, как и медные, собираются при помощи сварки, выполняемой специальным оборудованием. Казалось бы, особых отличий в материале у полипропиленовых и металлопластиковых изделий нет, но если первые собираются довольно просто, то вторые требуют использования инструмента и умения пользоваться им. Получается, что небольшая разница в пластике влечет большие отличия в готовых системах. Хотя по стоимости водопровод из полипропиленовых комплектующих считается одним из наиболее дешевых вариантов.

Какой материал выбрать для прокладки водопровода

Изучив характеристики различных видов изделий можно легко определить какой из них будет наиболее подходящим для конкретного объекта. Для тех, кто не испытывает финансовых трудностей лучшим вариантом могут стать медные или металлопластиковые изделия проверенного производителя. Полипропиленовые трубы также подходят для водопровода, хотя и имеют более низкую прочность.