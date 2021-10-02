Несчастливые должности. Ждать ли снова ротаций чиновников в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 39. АиФ-Крым №39 29/09/2021

Вице-премьер и два министра покинули свои посты на прошлой неделе. Двое экс-руководителей задержаны. Пока суд поместил их под стражу до 22 ноября. В Крыму уже активно обсуждают причины, возможные последствия, и делают прогнозы о дальнейших кадровых изменениях.

Дело о миллионах

Уход министра транспорта — это как раз обычная для Крыма смена «первых лиц», вызванная хроническим поиском подходящих руководителей. «Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров — это естественный процесс», — сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Аксенов подписал указ об отставке главы Минтранса Подробнее