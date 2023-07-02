Описание приготовления:

Такое тесто подходит и для пирожков с любой начинкой, в этом рецепте я их сделала со свежими абрикосами. При такой формовке как в рецепте, сладкая начинка никогда не вытекает, если конечно, вы не порвете тесто сами. Кто-то скажет, зачем тут разрыхлитель, но уверяю вас, что они прекрасно работают в паре, делая тесто воздушным.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вода тёплая 150 Грамм

Мука 280 Грамм

Дрожжи живые свежие 15 Грамм

Сахар 100 Грамм (25 грамм — в тесто, 75 грамм — в начинку)

Соль 3 Грамма

Масло растительное без запаха 55 Грамм

Разрыхлитель 3 Грамма

Фрукты, ягоды По вкусу

Крахмал 10 Грамм

Чай в пакетиках 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

309 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Несдобные пирожки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления несдобных пирожков. Абрикосы тщательно вымойте и обсушите.

В теплой воде растворите сахар, соль, раскрошите дрожжи и перемешайте до растворения. Влейте растительное масло и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску с дрожжевой жидкостью. Все перемешайте до мягкого, не липкого теста. Тесто месите на рабочей поверхности стола не менее 7-10 минут. Сформируйте тесто в шар, выложите в глубокую миску и накройте.

Уберите тесто в теплое место для подъема на 40-60 минут.

Переложите готовое тесто на присыпанный мукой стол и разделите его на одинаковые кусочки. Сформируйте из них шарики, накройте и дайте постоять 10-15 минут для подъема.

У абрикосов удалите косточки, порежьте на кусочки и смешайте с крахмалом. Раскатайте шарики в лепешки и выложите в середину начинку, посыпьте сахаром.

Сформируйте пирожки любой формы и выложите на смазанный растительным маслом противень на расстоянии друг от друга.

Накройте пирожки и дайте расстояться в течение 10-15 минут в теплом месте для подъема. Залейте чай кипятком и дайте настояться. Смажьте верх пирожков и выпекайте в горячей духовке в течение 15-20 минут, до золотистого цвета. Достаньте пирожки из духовки, смажьте растительным маслом и накройте на 5 минут, чтобы они отпыхли.

Приятного аппетита!