Описание приготовления:
Такое тесто подходит и для пирожков с любой начинкой, в этом рецепте я их сделала со свежими абрикосами. При такой формовке как в рецепте, сладкая начинка никогда не вытекает, если конечно, вы не порвете тесто сами. Кто-то скажет, зачем тут разрыхлитель, но уверяю вас, что они прекрасно работают в паре, делая тесто воздушным.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вода тёплая 150 Грамм
- Мука 280 Грамм
- Дрожжи живые свежие 15 Грамм
- Сахар 100 Грамм (25 грамм — в тесто, 75 грамм — в начинку)
- Соль 3 Грамма
- Масло растительное без запаха 55 Грамм
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Фрукты, ягоды По вкусу
- Крахмал 10 Грамм
- Чай в пакетиках 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
309 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Несдобные пирожки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления несдобных пирожков. Абрикосы тщательно вымойте и обсушите.
В теплой воде растворите сахар, соль, раскрошите дрожжи и перемешайте до растворения. Влейте растительное масло и перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску с дрожжевой жидкостью. Все перемешайте до мягкого, не липкого теста. Тесто месите на рабочей поверхности стола не менее 7-10 минут. Сформируйте тесто в шар, выложите в глубокую миску и накройте.
Уберите тесто в теплое место для подъема на 40-60 минут.
Переложите готовое тесто на присыпанный мукой стол и разделите его на одинаковые кусочки. Сформируйте из них шарики, накройте и дайте постоять 10-15 минут для подъема.
У абрикосов удалите косточки, порежьте на кусочки и смешайте с крахмалом. Раскатайте шарики в лепешки и выложите в середину начинку, посыпьте сахаром.
Сформируйте пирожки любой формы и выложите на смазанный растительным маслом противень на расстоянии друг от друга.
Накройте пирожки и дайте расстояться в течение 10-15 минут в теплом месте для подъема. Залейте чай кипятком и дайте настояться. Смажьте верх пирожков и выпекайте в горячей духовке в течение 15-20 минут, до золотистого цвета. Достаньте пирожки из духовки, смажьте растительным маслом и накройте на 5 минут, чтобы они отпыхли.
Приятного аппетита!