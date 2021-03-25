Несколько двухэтажных деревянных домов «выросли» в Байдарском заказнике

Фото: Екатерина Резникова

Несколько двухэтажных деревянных домов «выросли» на особо охраняемой природной территории – заказник «Байдарский». Они появились примерно в полутора километрах от «Тороповой дачи» — популярного места отдыха в Балаклавском районе, пишет новостной портал ForPost.

«Это пустынька – маленькое монастырское отшельническое подворье. Там несколько зданий, некоторые из них довольно скромные, явно собранные из подручных средств, в том числе и местный храм. Но вот с ними рядом вдруг стали появляться деревянные коттеджи. Как нам объяснил присутствующий на месте человек – это кельи», – приводит издание слова журналиста Екатерины Резниковой.

Согласно информационному щиту, монашеское поселение называется Царская пустынька и относится к Свято-Климентовскому мужскому монастырю. Существует пустынь достаточно давно, однако её юридический статус вызывает целый ряд вопросов.

Журналист Екатерина Резникова отметила, что на кадастровой карте она не нашла этого участка и удивилась, почему земля для этих целей выбрана именно в Байдарском заказнике.

Иеродиакон Каллист, в свою очередь, рассказал: Царская пустынька появилась ещё при Украине – монахи долгое время вели здесь скромный и уединённый образ жизни, помогали лесникам и следили за чистотой территории.

«Мы не великие подвижники, мы просто уединились – отошли в сторону. Мы читаем, мы учимся в семинарии, нам необходимо только уединение. […] Мы дали обеты безбрачия, ушли от мира и живём вне его – просто со стороны молимся за вас всех, а, прежде всего, спасаем свои души», – пояснил диакон.

Сфотографированные горожанами срубы, по словам Каллиста, пожертвовали неравнодушные людьми, строения предназначены для ведения религиозной деятельности. Святая Обитель существует по благословлению, и о её расположении и развитии, как говорит монах, знают не только лесники, но и городские власти и ведомства – в противном случае место давно бы уже попросили освободить.

«При Украине не требовали с нас документы, а по российским законам нас обязали, сказали, если хотите строить дальше – надо оформлять», – рассказал монах.

Часть документов уже имеются – остальные оформляют сейчас. Юридический процесс, по словам иеродиакона, был замедлен пандемией, однако монахи надеются, что все необходимые процедуры завершатся в течение ближайших месяцев.

В пресс-службе Севприроднадзора сообщили: в ведомстве знают о существовании монашеского поселения, а также подтвердили информацию о том, что оформление необходимых документов сейчас находится на завершающей стадии.