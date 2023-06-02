Несколько важных советов. Как приготовить вкусный шашлык и маринады для мяса

Индейку и курицу маринуйте от двух до четырех часов, а свинину лучше оставить в маринаде на ночь — но не дольше Наконец-то мы дождались времени, когда чуть ли не каждый день можно жарить мясо на свежем воздухе. Большую часть своего рабочего времени я провожу у гриля в ресторане и сам ждал случая, чтобы устроить BBQ именно на природе. Поэтому есть несколько важных советов, чтобы все мясо, которое вы будете готовить, было наиболее вкусным.

Индейка

Если вы любите диетическое мясо, должна вас разочаровать, для шашлыка оно подходит меньше всего. Но эту проблему можно решить: это мясо обязательно нужно предварительно замариновать. Для этого используйте греческий или любой другой не сладкий йогурт. Филе индейки разрежьте на кусочки 4 на 4 см и подержите в маринаде 2−4 часа, этого будет достаточно. Индейка вкусна с приправами. Добавьте куркуму или паприку, любые сухие приправы на свой вкус, соль и перец.

Курица

На гриле лучше всего будет готовить куриное бедро. Смело маринуйте его вместе с кожей, только обязательно промойте перед этим под проточной водой.

Для маринада я беру соевый соус, чеснок, немного свежего перца чили, измельченную петрушку, перец, хлопья паприки, чтобы добавить сладости, и столовую ложку меда (на 1 кг мяса). Маринуйте 2−4 часа, если есть желание — можно оставить на ночь. Только не удивляйтесь, если мясо изменит цвет. Будет очень вкусно.

Если любите крылышки, можно пойти тем же путем, или использовать другой маринад. Возьмите растительное масло, соль и перец. За 5 минут до готовности покройте крылышки соусом Sweet chili. Для этого понадобится кулинарная кисточка. Перед подачей украсьте слайсами чили и кинзой.

Свинина

Ошеек — самая сочная часть туши. Используем ее, предварительно нарезая на кусочки 4 на 5 см. Свинину лучше всего мариновать с растительным маслом, луком, паприкой, солью, перцем и петрушкой. Немножко магии — добавьте приправу чаман, ее можно найти у продавцов восточных специй. Это мясо стоит держать в маринаде всю ночь.

Говядина

У говядины достаточно плотное мясо, даже если брать голень или ошеек. К тому же выдержанную говядину, которая будет вкусной, найти довольно трудно. Поэтому я выбираю стейк или каре теленка. К стейку будет достаточно соли и перца по завершении приготовления. К каре добавьте соус Salsa verde или пряное масло.

Как правильно жарить мясо

1. Используйте плоские шампуры. Так мясо будет надежно зафиксировано и не будет переворачивать шампур.

2. После того, как огонь уже прогорел, проверьте жар рукой. Если не сможете удержать руку над жаром более минуты — можно начинать готовить.