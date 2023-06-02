Несколько важных советов. Как приготовить вкусный шашлык и маринады для мяса

Индейка
Если вы любите диетическое мясо, должна вас разочаровать, для шашлыка оно подходит меньше всего. Но эту проблему можно решить: это мясо обязательно нужно предварительно замариновать. Для этого используйте греческий или любой другой не сладкий йогурт. Филе индейки разрежьте на кусочки 4 на 4 см и подержите в маринаде 2−4 часа, этого будет достаточно. Индейка вкусна с приправами. Добавьте куркуму или паприку, любые сухие приправы на свой вкус, соль и перец.
Курица
На гриле лучше всего будет готовить куриное бедро. Смело маринуйте его вместе с кожей, только обязательно промойте перед этим под проточной водой.
Для маринада я беру соевый соус, чеснок, немного свежего перца чили, измельченную петрушку, перец, хлопья паприки, чтобы добавить сладости, и столовую ложку меда (на 1 кг мяса). Маринуйте 2−4 часа, если есть желание — можно оставить на ночь. Только не удивляйтесь, если мясо изменит цвет. Будет очень вкусно.
Если любите крылышки, можно пойти тем же путем, или использовать другой маринад. Возьмите растительное масло, соль и перец. За 5 минут до готовности покройте крылышки соусом Sweet chili. Для этого понадобится кулинарная кисточка. Перед подачей украсьте слайсами чили и кинзой.
Свинина
Ошеек — самая сочная часть туши. Используем ее, предварительно нарезая на кусочки 4 на 5 см. Свинину лучше всего мариновать с растительным маслом, луком, паприкой, солью, перцем и петрушкой. Немножко магии — добавьте приправу чаман, ее можно найти у продавцов восточных специй. Это мясо стоит держать в маринаде всю ночь.
Говядина
У говядины достаточно плотное мясо, даже если брать голень или ошеек. К тому же выдержанную говядину, которая будет вкусной, найти довольно трудно. Поэтому я выбираю стейк или каре теленка. К стейку будет достаточно соли и перца по завершении приготовления. К каре добавьте соус Salsa verde или пряное масло.
Как правильно жарить мясо
1. Используйте плоские шампуры. Так мясо будет надежно зафиксировано и не будет переворачивать шампур.
2. После того, как огонь уже прогорел, проверьте жар рукой. Если не сможете удержать руку над жаром более минуты — можно начинать готовить.