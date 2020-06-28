Глава администрации города: к 1 мая уже всё должно быть готово

Фото: Портал Правительства РК

Несмотря на режим повышенной готовности, Ялта готовится к приезду туристов. Глава администрации города Иван Имгрунт заявил, что к 1 мая уже всё должно быть готово. Об этом сообщает официальный портал правительства города.

— Несмотря на все ограничения, связанные с введением режима повышенной готовности, уже к 1 мая, как и планировалось, Ялта должна быть готова принимать туристов, даже если они не приедут, — сказал Имгрунт.

По его словам, сейчас достаточно хорошее время для ямочного ремонта дорог, приведения в порядок клумб и газонов, отсыпки пляжей и многих других работ.