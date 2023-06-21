Нет тех, кому он не нравится – рецепт сырного супа

Мы знаем, как трудно принудить ребенка или привередливого взрослого к пробованию первого блюда. Однако это не об этом сырном супе – здесь будут просить добавки.

Сырный крем-суп – это не просто банальное первое блюдо с большим количеством сыра. В нем сочетаются разнообразные овощи, колбаска чоризо и нежные сливки.

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Подавайте блюдо с хрустящими домашними гренками, или обильно посыпьте семенами подсолнечника или кунжута. От вкуса этого сырного супа нельзя оторваться.

Рецепт сырного супа

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 480 граммов картофеля;

– 170 граммов моркови;

– 180 граммов репчатого лука;

– 20 граммов чеснока;

– 400 граммов сыра чедер;

– 150 граммов сыра моцарелла;

– 900 граммов воды;

– 10 граммов соли;

– 300 граммов колбасы чоризо;

– специи: паприка, перец чили, лавровый лист, черный молотый перец.

Приготовление:

Лук, картофель, морковь нарезаем и обжариваем до золотистой корочки, в конце добавляем тертый чеснок.

Жареные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем все специи, заливаем водой и варим до полной их готовности.

Когда овощи готовы, добавляем сливки, сыр и перебиваем в блендере в кремовую текстуру (перед этим достаем лавровый лист).

Жарим кубиком чоризо и при подаче супа посыпаем им.

Приятного аппетита!

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