Рецепты Нет тех, кому он не нравится – рецепт сырного супа По Admin - 21 июня, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы знаем, как трудно принудить ребенка или привередливого взрослого к пробованию первого блюда. Однако это не об этом сырном супе – здесь будут просить добавки. Сырный крем-суп – это не просто банальное первое блюдо с большим количеством сыра. В нем сочетаются разнообразные овощи, колбаска чоризо и нежные сливки. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Подавайте блюдо с хрустящими домашними гренками, или обильно посыпьте семенами подсолнечника или кунжута. От вкуса этого сырного супа нельзя оторваться. Рецепт сырного супа Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 480 граммов картофеля; – 170 граммов моркови; – 180 граммов репчатого лука; – 20 граммов чеснока; – 400 граммов сыра чедер; – 150 граммов сыра моцарелла; – 900 граммов воды; – 10 граммов соли; – 300 граммов колбасы чоризо; – специи: паприка, перец чили, лавровый лист, черный молотый перец. Приготовление: Лук, картофель, морковь нарезаем и обжариваем до золотистой корочки, в конце добавляем тертый чеснок. Жареные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем все специи, заливаем водой и варим до полной их готовности. Когда овощи готовы, добавляем сливки, сыр и перебиваем в блендере в кремовую текстуру (перед этим достаем лавровый лист). Жарим кубиком чоризо и при подаче супа посыпаем им. Приятного аппетита! Понравился рецепт супа? Попытайтесь также приготовить настоящий вкус лета – зеленый гаспачо. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как из Италии – рецепт пасты с сезонными овощамиНовый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молокеТакой суп можно есть даже холодным. Рецепт вкусного постного борща: густой и насыщенныйЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материНачинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамису