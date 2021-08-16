Нетрезвый крымчанин сообщил о заведомо ложном акте терроризма

В Ялте нетрезвый местный житель сообщил о заведомо ложном акте терроризма, передает Крыминформ со ссылкой на УМВД РФ по городу.

«На единый номер системы вызова экстренных служб Ялты поступило сообщение об угрозе безопасности граждан на одном из муниципальных предприятий. Для немедленного реагирования по указанному адресу были направлены наряды из числа оперативных групп ОВД, ориентированы представители иных служб, задействована спецтехника», – отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию и не обнаружили предметов, представляющих угрозу. При этом, была установлена личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении.