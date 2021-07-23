Нетрезвый мужчина разрисовал баллончиком химеру в Ливадийском дворце

Нетрезвый мужчины разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце и был задержан правоохранителями, передает пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Вандалы испортили краской новую тротуарную плитку в Симферополе Мужчина разрисовал каменную скульптуру химеры красным цветом с помощью аэрозольного баллончика с краской.

Нарушителем оказался 33-летний местный житель. Он был передан сотрудникам территориального отдела МВД для разбирательства. За вандализм мужчину могут привлечь к уголовной ответственности.