Невероятно вкусно. Как приготовить форшмак

Ну что представили, как это вкусно? Так давай уже делать тот одесский форшмак!
Пропорция такова:
- 250 г филе сельди
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 60 г хлебного мякиша
- 60−70 г кислого зеленого яблока
- 75−80 г сливочного масла
- 40−50 г репчатого лука или белая часть от зеленого
Секрет в том, что здесь можно брать даже соленую и не жирную сельдь и делать ее более нежной и вкусной.
Готовим.
Я очищаю сельдь на чистое филе без реберных косточек, а вот мелких, что в спинке, можно не бояться — они перемелются.
Очищаю яблоки от кожуры, нарезаю на части. Так же делаю с луком и яйцом.
Хлеб обычно беру вчерашний или даже еще старше, только мякиш, без корочек. Если хлеб достаточно черствый, то можно его немного замочить молоком — 20−25 г на 20 минут.
Все ингредиенты прокручиваю через мясорубку с мелкими отверстиями. Лучше всего загружать все вперемешку — так лучше будет образовываться однородная и сочная текстура.
Пробую и довожу до вкуса: если нужно, добавляю соль, обязательно — черный молотый перец, а если яблоко было не кислое и хочется более яркий вкус, можно добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса.
Даю остыть в холодильнике и подаю на хлебе — я обожаю цельнозерновой или азовский. Посыпаю зеленым луком или рубленной петрушкой.
Знаю, иногда добавляют отварной или запеченный картофель, но мне что-то с ним не очень нравится. Количество дополнительных ингредиентов можно менять на свой вкус, и многое еще зависит от самой сельди.