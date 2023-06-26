Невероятно вкусно. Как приготовить форшмак

Этот рецепт позволит даже не жирную селедку сделать более нежной Для меня любой город в первую очередь запоминается местной едой. Сейчас я часто вспоминаю Одессу и море, а еще невероятно вкусный местный форшмак с кусочком темного хлеба и зеленым луком сверху.

Ну что представили, как это вкусно? Так давай уже делать тот одесский форшмак!

Пропорция такова:

250 г филе сельди

3 сваренных вкрутую яйца

60 г хлебного мякиша

60−70 г кислого зеленого яблока

75−80 г сливочного масла

40−50 г репчатого лука или белая часть от зеленого

Секрет в том, что здесь можно брать даже соленую и не жирную сельдь и делать ее более нежной и вкусной.

Готовим.

Я очищаю сельдь на чистое филе без реберных косточек, а вот мелких, что в спинке, можно не бояться — они перемелются.

Очищаю яблоки от кожуры, нарезаю на части. Так же делаю с луком и яйцом.

Хлеб обычно беру вчерашний или даже еще старше, только мякиш, без корочек. Если хлеб достаточно черствый, то можно его немного замочить молоком — 20−25 г на 20 минут.

Все ингредиенты прокручиваю через мясорубку с мелкими отверстиями. Лучше всего загружать все вперемешку — так лучше будет образовываться однородная и сочная текстура.

Пробую и довожу до вкуса: если нужно, добавляю соль, обязательно — черный молотый перец, а если яблоко было не кислое и хочется более яркий вкус, можно добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса.

Даю остыть в холодильнике и подаю на хлебе — я обожаю цельнозерновой или азовский. Посыпаю зеленым луком или рубленной петрушкой.

Знаю, иногда добавляют отварной или запеченный картофель, но мне что-то с ним не очень нравится. Количество дополнительных ингредиентов можно менять на свой вкус, и многое еще зависит от самой сельди.