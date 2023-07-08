Невероятно вкусно! Рецепт кабачков в духовке со сметанным соусом

Кабачки, приготовленные таким способом, не задержатся на столе.

Молодые кабачки можно готовить множеством разных способов. и каждый раз они получаются очень вкусными. Благодаря легкой и мягкой текстуре они хорошо утоляют голод и не «давят» на желудок. Рекомендуем приготовить аппетитное и полезное блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Оно отлично подойдет для тех, кто тщательно следит за своим питанием.

Кабачки со сметанным соусом в духовке

Ингредиенты:

кабачки среднего размера — 2-3 шт;

соль — по вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

панировочные сухари — 2 ст. л;

сметана — 2 ст. л.

Для соуса:

сметана — 4-5 ст. л;

зелень (петрушка, укроп);

половина свежего огурца;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки порезать фигурным или обычным ножом на длинные брусочки и отправить в миску. Добавить соль, чеснок, сухари и сметану. Тщательно перемешать и выложить одним слоем на смазанный растительным маслом противень. Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-25минут. Подавать со сметанным соусом.

Соус готовиться очень просто. Сметану смешать с мелко порубленной зеленью, натертым на терке огурцом, пропущенным через пресс чесноком и солью, все хорошо перемешать. Огурец добавлять по желанию, поскольку и без него вкус соуса получается очень интересным.

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