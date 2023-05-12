Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык

Приближается лето – теплое время, когда так хочется вместе с друзьями пожарить мясо на природе. Однако шашлык, который является популярным блюдом на отдыхе под открытым небом, может стать не лучшим выбором.

В частности, если у компании есть дети, то далеко не всем из них нравится это блюдо, отмечает 24 Канал. Вдобавок приготовление шашлыка – достаточно кропотливый процесс, ведь каждый кусочек мяса нужно нанизывать на шампуры, следовательно пачкать руки, что довольно неудобно на природе. Кроме этого, есть большой риск, что блюдо хорошо не прожарится или наоборот пересушится.

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Если вам хочется изменить традиционный формат выездов на природу, то самое время сделать это. Предлагаем разнообразить меню и полакомиться аппетитными бургерами с говяжьей котлетой, которые станут прекрасной альтернативой шашлыку.

Как приготовить вкусные и сочные бургеры: делимся лайфхаками

Бургер – это универсальное блюдо, которое понравится не только взрослым, но и детям. Сочетание сочной котлеты из говядины, нежного сыра и свежей булочки делает такое угощение не только вкусным, но и очень питательным. Попробовав бургер, вы получите энергию на долгое время.

Вдобавок готовить такое блюдо довольно просто. Предлагаем вам несколько лайфхаков, которые помогут сделать непревзойденные бургеры, которые придутся по вкусу каждому.

Сделайте булочки хрустящими. Для этого достаточно немного подрумянить их на решетке мангала. Смажьте обе половины булочки соусом изнутри. Благодаря этому вкус хлеба в сочетании с мясом станет еще ярче и насыщеннее. Выберите правильную котлету, ведь именно она – «сердце» гамбургера. Прекрасным вариантом станут готовые изделия, созданные специально для этого блюда. Но нужно на 100% быть уверенным в качестве и безопасности продукта и выбирать товары только от надежных производителей. В частности, советуем обратить внимание на котлеты для бургеров ТМ Skott Smeat. Это качественный продукт, который обрадует насыщенным вкусом фермерской говядины. При покупке продукции от Skott Smeat вы можете даже не сомневаться, что получите самые свежие и лучшие котлеты.

Котлеты для бургеров от ТМ Skott Smeat – отличный вариант для отдыха на природе / Фото Skott Smeat

Никогда не прокалывайте котлету во время приготовления, ведь из-за этого она может утратить свою сочность, а вкусовые качества существенно снизятся. Поэтому лучше отложить вилку и переворачивать котлеты с помощью плоской лопатки.

За 30 секунд до готовности выложите на котлету сыр, чтобы он расплавился. Такой шаг придаст вашему бургеру непревзойденный вкус.

Следите за тем, чтобы не пересушить котлеты. Их лучше недожарить, чем передержать на огне. Ведь в результате мясо может стать сухим и жестким. Есть такое блюдо не вкусно.

Заметим, что с готовыми котлетами от Skott Smeat вам удастся создать невероятно аппетитные бургеры очень быстро и без особого труда. В линейке бренда есть как охлажденные котлеты – для тех, кто планирует в ближайшее время приготовить это популярное блюдо, так и замороженные, которые пригодятся тем, кто любит покупать «про запас».

Причем последние не нужно размораживать – достаточно извлечь из упаковки и отправить на огонь. Не менее просто и найти эту продукцию, ведь ассортимент бренда представлен в сетях МЕТРО, АТБ, Ашан, Варус, Велика Кишеня и Мясомаркет.