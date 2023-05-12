Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык

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Приближается лето – теплое время, когда так хочется вместе с друзьями пожарить мясо на природе. Однако шашлык, который является популярным блюдом на отдыхе под открытым небом, может стать не лучшим выбором.

В частности, если у компании есть дети, то далеко не всем из них нравится это блюдо, отмечает 24 Канал. Вдобавок приготовление шашлыка – достаточно кропотливый процесс, ведь каждый кусочек мяса нужно нанизывать на шампуры, следовательно пачкать руки, что довольно неудобно на природе. Кроме этого, есть большой риск, что блюдо хорошо не прожарится или наоборот пересушится.

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Если вам хочется изменить традиционный формат выездов на природу, то самое время сделать это. Предлагаем разнообразить меню и полакомиться аппетитными бургерами с говяжьей котлетой, которые станут прекрасной альтернативой шашлыку.

Как приготовить вкусные и сочные бургеры: делимся лайфхаками

Бургер – это универсальное блюдо, которое понравится не только взрослым, но и детям. Сочетание сочной котлеты из говядины, нежного сыра и свежей булочки делает такое угощение не только вкусным, но и очень питательным. Попробовав бургер, вы получите энергию на долгое время.

Вдобавок готовить такое блюдо довольно просто. Предлагаем вам несколько лайфхаков, которые помогут сделать непревзойденные бургеры, которые придутся по вкусу каждому.

  1. Сделайте булочки хрустящими. Для этого достаточно немного подрумянить их на решетке мангала.
  2. Смажьте обе половины булочки соусом изнутри. Благодаря этому вкус хлеба в сочетании с мясом станет еще ярче и насыщеннее.
  3. Выберите правильную котлету, ведь именно она – «сердце» гамбургера. Прекрасным вариантом станут готовые изделия, созданные специально для этого блюда. Но нужно на 100% быть уверенным в качестве и безопасности продукта и выбирать товары только от надежных производителей. В частности, советуем обратить внимание на котлеты для бургеров ТМ Skott Smeat. Это качественный продукт, который обрадует насыщенным вкусом фермерской говядины. При покупке продукции от Skott Smeat вы можете даже не сомневаться, что получите самые свежие и лучшие котлеты.

Котлеты для бургеров от ТМ Skott Smeat – отличный вариант для отдыха на природе / Фото Skott Smeat

  1. Никогда не прокалывайте котлету во время приготовления, ведь из-за этого она может утратить свою сочность, а вкусовые качества существенно снизятся. Поэтому лучше отложить вилку и переворачивать котлеты с помощью плоской лопатки.
  1. За 30 секунд до готовности выложите на котлету сыр, чтобы он расплавился. Такой шаг придаст вашему бургеру непревзойденный вкус.
  1. Следите за тем, чтобы не пересушить котлеты. Их лучше недожарить, чем передержать на огне. Ведь в результате мясо может стать сухим и жестким. Есть такое блюдо не вкусно.

Заметим, что с готовыми котлетами от Skott Smeat вам удастся создать невероятно аппетитные бургеры очень быстро и без особого труда. В линейке бренда есть как охлажденные котлеты – для тех, кто планирует в ближайшее время приготовить это популярное блюдо, так и замороженные, которые пригодятся тем, кто любит покупать «про запас».

Причем последние не нужно размораживать – достаточно извлечь из упаковки и отправить на огонь. Не менее просто и найти эту продукцию, ведь ассортимент бренда представлен в сетях МЕТРО, АТБ, Ашан, Варус, Велика Кишеня и Мясомаркет.

Готовые котлеты для бургеров Skott Smeat не нужно размораживать / Фото Skott Smeat

Большим преимуществом продукции бренда Skott Smeat есть и то, что способ приготовления не влияет на вкус. Котлеты можно жарить на решетке мангала или барбекю, на прижимном гриле, сковороде-гриль или даже на обычной сковороде – они получатся одинаково вкусными и совершенными. Более того, при необходимости котлеты могут стать отличным самостоятельным блюдом.

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Убедитесь в преимуществах котлет Skott Smeat сами, приготовив сочные бургеры, прекрасно дополняющие ваш обед на природе. Предлагаем 3 варианта рецепта блюда, в частности, классический и с оригинальными ингредиентами.

Классический бургер с огурцами

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6

Классический бургер с огурцами – отличный вариант для пикника / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 6 котлет для бургера Skott Smeat;
– 6 булочек с кунжутом;
– 6 квашеных огурцов;
– 1 синий лук;
– 6 ломтиков плавленого сыра чеддер;
– 100 грамм листьев салата;
– горчица по вкусу;
– кетчуп по вкусу;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезаем огурцы и лук кольцами.
  2. Разрезаем булочку пополам и обжариваем ее на решетке до корочки.
  3. Смазываем низ булочки горчицей, выкладываем листья салата.
  4. Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. За 30 секунд до готовности кладем сверху ломтик сыра.
  5. Выкладываем на салат котлету с сыром. Дополняем все соусами, нарезанными огурцами, луком и накрываем булочкой.

Бургер с яблоками и сырным соусом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6

Готовим бургер с яблоками и сырным соусом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 6 котлет для бургера Skott Smeat;
– 6 булочек с кунжутом;
– 2 кислых яблока;
– 6 ломтиков плавленого сыра чедер;
– 100 грамм листьев салата;
– горчица по вкусу;
– сырный соус по вкусу.

Приготовление :

  1. Нарезаем яблоки колечками. При желании их можно закарамелизовать на решетке с сахаром.
  2. Разрезаем булочку пополам и поджариваем ее на решетке до корочки.
  3. Выкладываем на нижнюю часть булочки горчицу, салатные листья, яблоки.
  4. Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. За 30 секунд до готовности выкладываем на них ломтики сыра.
  5. Горячую котлету с сыром добавляем в бургер, сдабриваем сырным соусом и накрываем булочкой.

Бургер с квашеной капустой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6

Готовим аппетитный бургер с квашеной капустой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 6 котлет для бургера Skott Smeat;
– 6 булочек с кунжутом;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 1 синий лук;
– 6 ломтиков плавленого сыра чедер;
– 100 грамм листьев салата;
– горчица по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезаем лук кольцами.
  2. Разрезаем булочку пополам и обжариваем ее на решетке до корочки. Выкладываем на низ булочки листья салата.
  3. Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. Когда блюду осталось готовиться 30 секунд, ставим на него ломтики сыра.
  4. Готовую котлету с сыром добавляем в бургер, дополняем квашеной капустой, луком и горчицей. По желанию можно добавить маринованные огурцы.
  5. Накрываем начинку булочкой – и бургер готов.

Итак, чтобы приготовить действительно сочный бургер, удививший своим вкусом, достаточно котлет Skott Smeat. Идеальным дополнением блюда станут овощи и соусы, приготовленные собственноручно. Как это сделать – смотрите в пошаговых рецептах от Skott Smeat.

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