Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык

Готовые котлеты для бургеров Skott Smeat не нужно размораживать / Фото Skott Smeat
Большим преимуществом продукции бренда Skott Smeat есть и то, что способ приготовления не влияет на вкус. Котлеты можно жарить на решетке мангала или барбекю, на прижимном гриле, сковороде-гриль или даже на обычной сковороде – они получатся одинаково вкусными и совершенными. Более того, при необходимости котлеты могут стать отличным самостоятельным блюдом.
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Убедитесь в преимуществах котлет Skott Smeat сами, приготовив сочные бургеры, прекрасно дополняющие ваш обед на природе. Предлагаем 3 варианта рецепта блюда, в частности, классический и с оригинальными ингредиентами.
Классический бургер с огурцами
Время: 20 минут
Порции: 6
Классический бургер с огурцами – отличный вариант для пикника / Фото Shutterstock
Ингредиенты: – 6 котлет для бургера Skott Smeat; – 6 булочек с кунжутом; – 6 квашеных огурцов; – 1 синий лук; – 6 ломтиков плавленого сыра чеддер; – 100 грамм листьев салата; – горчица по вкусу; – кетчуп по вкусу; – майонез по вкусу.
Приготовление:
Нарезаем огурцы и лук кольцами.
Разрезаем булочку пополам и обжариваем ее на решетке до корочки.
Смазываем низ булочки горчицей, выкладываем листья салата.
Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. За 30 секунд до готовности кладем сверху ломтик сыра.
Выкладываем на салат котлету с сыром. Дополняем все соусами, нарезанными огурцами, луком и накрываем булочкой.
Бургер с яблоками и сырным соусом
Время: 20 минут
Порции: 6
Готовим бургер с яблоками и сырным соусом / Фото Shutterstock
Ингредиенты: – 6 котлет для бургера Skott Smeat; – 6 булочек с кунжутом; – 2 кислых яблока; – 6 ломтиков плавленого сыра чедер; – 100 грамм листьев салата; – горчица по вкусу; – сырный соус по вкусу.
Приготовление :
Нарезаем яблоки колечками. При желании их можно закарамелизовать на решетке с сахаром.
Разрезаем булочку пополам и поджариваем ее на решетке до корочки.
Выкладываем на нижнюю часть булочки горчицу, салатные листья, яблоки.
Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. За 30 секунд до готовности выкладываем на них ломтики сыра.
Горячую котлету с сыром добавляем в бургер, сдабриваем сырным соусом и накрываем булочкой.
Бургер с квашеной капустой
Время: 20 минут
Порции: 6
Готовим аппетитный бургер с квашеной капустой / Фото Shutterstock
Разрезаем булочку пополам и обжариваем ее на решетке до корочки. Выкладываем на низ булочки листья салата.
Обжариваем котлеты для бургера по обе стороны 2,5 – 4 минуты. Когда блюду осталось готовиться 30 секунд, ставим на него ломтики сыра.
Готовую котлету с сыром добавляем в бургер, дополняем квашеной капустой, луком и горчицей. По желанию можно добавить маринованные огурцы.
Накрываем начинку булочкой – и бургер готов.
Итак, чтобы приготовить действительно сочный бургер, удививший своим вкусом, достаточно котлет Skott Smeat. Идеальным дополнением блюда станут овощи и соусы, приготовленные собственноручно. Как это сделать – смотрите в пошаговых рецептах от Skott Smeat.