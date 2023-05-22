Невероятный вкус: рецепт попкорна с медом и имбирем

Попкорн с таким вкусом вы не купите нигде!

Попкорн сейчас можно купить в любом супермаркете, кинотеатре или специальном ларьке. Однако если хочется чего-то особенного, рекомендуем приготовить попкорн дома, добавив ему медово-коричного вкуса. Такой вам точно нигде не продадут, поэтому смело готовьте его сами с помощью рецепта из блога «Рецепты на каждый день».

Попкорн с медом и имбирем

Ингредиенты:

кокосовое масло – 5 ст. л.

зерна для попкорна – 120 гр;

мед – 2 ст. л;

арахисовая паста – 2 ст. л;

молотая корица – 1 ч. л;

ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогреть три столовые ложки кокосового масла. Всыпать туда же кукурузные зерна для попкорна. Накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума. Жарить три-четыре минуты, периодически встряхивая сковороду и не допуская подгорания. Пересыпать попкорн в миску.

В кастрюле растопить оставшееся масло, добавить мед. Выключить огонь. Добавить арахисовую пасту, корицу и ванильный экстракт, перемешать все до однородности.

Всыпать в соус попкорн и перемешать. Наш вкуснейший попкорн готов.

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