Невероятно вкусно: просто натираю кабачки и картошку. Самые сочные котлеты без мяса

В почти каждом огороде нашей страны летом выращиваются кабачки. Этот овощ растят огородники традиционно. Однако, нередко можно услышать, что после созревания про кабачки забывают. То есть, этот овощ хранится в погребах и на балконах, при этом не употребляется в пищу.
Не стоит придерживаться данной философии пустого хранения кабачков. Данный овощ вполне съедобный. К тому же, кабачок можно приготовить вкусно. Например, сделать отменные кабачковые котлеты.
Ингредиенты для кабачковых котлет:
- Кабачки — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 2 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — ½ ч. л.;
- Зелёный лук — пучок;
- Манная крупа — 3 ст.л.
Приготовление кабачковых котлет:
Удаляем плодоножку у кабачка, измельчаем его на крупных зубчиках терки. Кабачковую массу солим, оставляем на 15 минут.
В это время измельчаем аналогично морковь и очищенный картофель на терке. Избавляем картофель и кабачки от лишней жидкости, выкладываем в миску к моркови.
Шинкуем зеленый лук, натираем мелко сыр, выкладываем в миску с овощной массой. Разбиваем в данную массу яйца, измельчаем на маленьких зубчиках терки чеснок, смешиваем.
Высыпаем в овощную массу манную крупу, перемешиваем и оставляем смесь на 20 минут до набухания крупы. Формируем из полученной массы небольшие котлеты.
Разогреваем масло в сковороде, обжариваем котлеты с обеих сторон на слабом огне 8-10 минут под крышкой.
Подавать кабачковые котлеты рекомендуется со сметаной. Блюдо является и основным яством и гарниром одновременно.