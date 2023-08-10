Невероятно вкусно: просто натираю кабачки и картошку. Самые сочные котлеты без мяса

В почти каждом огороде нашей страны летом выращиваются кабачки. Этот овощ растят огородники традиционно. Однако, нередко можно услышать, что после созревания про кабачки забывают. То есть, этот овощ хранится в погребах и на балконах, при этом не употребляется в пищу.

Не стоит придерживаться данной философии пустого хранения кабачков. Данный овощ вполне съедобный. К тому же, кабачок можно приготовить вкусно. Например, сделать отменные кабачковые котлеты.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

Кабачки — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Сыр — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — ½ ч. л.;

Зелёный лук — пучок;

Манная крупа — 3 ст.л.

Приготовление кабачковых котлет:

Удаляем плодоножку у кабачка, измельчаем его на крупных зубчиках терки. Кабачковую массу солим, оставляем на 15 минут.

В это время измельчаем аналогично морковь и очищенный картофель на терке. Избавляем картофель и кабачки от лишней жидкости, выкладываем в миску к моркови.

Шинкуем зеленый лук, натираем мелко сыр, выкладываем в миску с овощной массой. Разбиваем в данную массу яйца, измельчаем на маленьких зубчиках терки чеснок, смешиваем.

Высыпаем в овощную массу манную крупу, перемешиваем и оставляем смесь на 20 минут до набухания крупы. Формируем из полученной массы небольшие котлеты.

Разогреваем масло в сковороде, обжариваем котлеты с обеих сторон на слабом огне 8-10 минут под крышкой.

Подавать кабачковые котлеты рекомендуется со сметаной. Блюдо является и основным яством и гарниром одновременно.