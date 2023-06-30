Невероятно вкусно: рецепт пирожков с капустой и грибами. Тесто на молоке, как пух

Приготовление пирогов — это древнее тонкое ремесло, которое требовало больших временных затрат. На готовку теста у домохозяек мог уйти целый день. Зато в итоге пироги получались невероятно нежными и мягкими.

В условиях современной жизни потратить день на готовку теста для пирогов невозможно. Поэтому люди используют быстрые рецепты выпечки. Стоит узнать о рецепте теста для мягких и пышных пирогов с грибами и капустой.

Ингредиенты теста для пирогов с грибами и капустой:

Мука — 800 г;

Молоко — 500 г;

Свежие дрожжи — 15 г;

Яйца — 1 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 2 ч. л.;

Растительное масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Шампиньоны — 300 г;

Молодая капуста — 200 г;

Лимонный сок — ст. л.;

Соль — 25 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Итальянские травы — 1 ч. л.;

Майонез — 1 ст. л.;

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление пирогов с грибами и капустой:

В миску дробим кусочек дрожжей, заливаем теплым молоком и перемешиваем. В молоко с дрожжами высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйцо, смешиваем компоненты.

В молоко высыпаем муку, замешиваем эластичное тесто. В тесто вливаем постепенно растительное масло, продолжаем вымешивать около 3 минут. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на 40 минут.

В это время нарезаем мелким кубиком луковицу, обжариваем на сковороде в горячем растительном масле. Режем мелко шампиньоны, выкладываем к луку, обжариваем до испарения влаги из грибов.

Для маринования капусты, мелко шинкуем ее. Капусту отжимаем руками до выделения сока. В капусту выливаем лимонный сок, солим и перемешиваем.

Пока маринуется капуста, по вкусу солим обжаренные шампиньоны с луком. К обжаренным шампиньонам добавляем итальянские травы, перемешиваем.

Выкладываем к грибам маринованную капусту, майонез, тщательно смешиваем ингредиенты. После того как начинка остынет, формируем пирожки.

От теста отщипываем небольшие кусочки, руками разминаем их в тонкие лепешки. В каждую лепешку кладем столовую ложку начинки, запечатываем края.

Разогреваем в сковороде растительное масло, укрепляем руками швы пирожков, сплющиваем. В сковороду кладем пирожки швами вниз, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются пышные мягкие пирожки с грибами и капустой. Для этого рецепта подходят не только шампиньоны, но и другие виды грибов.