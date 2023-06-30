Невероятно вкусно: рецепт пирожков с капустой и грибами. Тесто на молоке, как пух

Приготовление пирогов — это древнее тонкое ремесло, которое требовало больших временных затрат. На готовку теста у домохозяек мог уйти целый день. Зато в итоге пироги получались невероятно нежными и мягкими.
В условиях современной жизни потратить день на готовку теста для пирогов невозможно. Поэтому люди используют быстрые рецепты выпечки. Стоит узнать о рецепте теста для мягких и пышных пирогов с грибами и капустой.
Ингредиенты теста для пирогов с грибами и капустой:
- Мука — 800 г;
- Молоко — 500 г;
- Свежие дрожжи — 15 г;
- Яйца — 1 шт.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- Шампиньоны — 300 г;
- Молодая капуста — 200 г;
- Лимонный сок — ст. л.;
- Соль — 25 г;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Итальянские травы — 1 ч. л.;
- Майонез — 1 ст. л.;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление пирогов с грибами и капустой:
В миску дробим кусочек дрожжей, заливаем теплым молоком и перемешиваем. В молоко с дрожжами высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйцо, смешиваем компоненты.
В молоко высыпаем муку, замешиваем эластичное тесто. В тесто вливаем постепенно растительное масло, продолжаем вымешивать около 3 минут. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на 40 минут.
В это время нарезаем мелким кубиком луковицу, обжариваем на сковороде в горячем растительном масле. Режем мелко шампиньоны, выкладываем к луку, обжариваем до испарения влаги из грибов.
Для маринования капусты, мелко шинкуем ее. Капусту отжимаем руками до выделения сока. В капусту выливаем лимонный сок, солим и перемешиваем.
Пока маринуется капуста, по вкусу солим обжаренные шампиньоны с луком. К обжаренным шампиньонам добавляем итальянские травы, перемешиваем.
Выкладываем к грибам маринованную капусту, майонез, тщательно смешиваем ингредиенты. После того как начинка остынет, формируем пирожки.
От теста отщипываем небольшие кусочки, руками разминаем их в тонкие лепешки. В каждую лепешку кладем столовую ложку начинки, запечатываем края.
Разогреваем в сковороде растительное масло, укрепляем руками швы пирожков, сплющиваем. В сковороду кладем пирожки швами вниз, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Получаются пышные мягкие пирожки с грибами и капустой. Для этого рецепта подходят не только шампиньоны, но и другие виды грибов.