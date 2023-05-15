Невероятно вкусный слоеный салат. Ем и не могу остановиться

Грамотная подача сделает любое блюдо в разы вкуснее. Слоеные салаты на праздничном столе смотрятся эффектно и аппетитно. Отдавайте предпочтение им, если хотите, чтобы ваш салат стал фаворитом застолья.

Основное отличие слоеных салатов от обычных в том, что все ингредиенты укладываются по слоям и каждый из них промазывается майонезом или соусом.

Мы хотим поделиться рецептом красивого салата для вашего праздничного стола. В разрезе он выглядит потрясающе, ингредиенты отлично контрастируют между собой. Пробуем!

Ингредиенты:

крабовые палочки — 300 гр;

консервированная кукуруза — банка;

консервированные ананасы — банка;

яйца — 4 шт;

твердый сыр — 200 гр;

лук — шт;

майонез — 150 гр;

соль, перец.

Ингредиенты для маринада лука:

вода;

сахар — ст.л;

соль — 0,5 ч.л;

уксус 9% — ст.л.

Приготовление:

Для начала сделаем маринад для лука. Луковицу нарезаем четверть кольцами и отправляем в миску. Солим, добавляем сахар и уксус 9%. Заливаем ингредиенты холодной водой на 15 минут.

Далее натираем сыр, для этого смазываем среднюю терку растительным маслом с обеих сторон.

Варим куриные яйца после закипания в течение 8 минут, чтобы получить яркий желток. Натираем на терке.

Далее необходимо натереть крабовые палочки на терке, для удобства не стоит их полностью размораживать.

Приступаем к сборке салата. Выбираем подходящее блюдце и смазываем его майонезом. Лучше всего использовать домашний майонез.

Сверху на майонез выкладываем крабовые палочки. Часть убираем в сторону. Равномерно распределяем по поверхности тарелки и сверху смазываем майонезом. Для этого можно использовать кондитерский пакет.

Лук отжимаем через сито и выкладываем поверх крабовых палочек. Покрываем лук майонезом. Выкладываем следующий слой консервированной кукурузы без жидкости.

Делаем еще один слой майонеза и посыпаем салат сыром.

Сыр покрывает как верх салата, так и по краям. Обильно поливаем майонезом и посыпаем тертыми яйцами. Делаем заключительный слой майонеза.

Открываем банку консервированных ананасов, нарезаем и выкладываем красивым рисунком сверху.

Посыпаем желтком и остатками крабовых палочек. Оставляем на время, чтобы салат настоялся.

Приятного аппетита!