Невидимый лабиринт. В Крыму около 6 тысяч неоткрытых пещер

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52. АиФ-Крым №52 29/12/2021

Недавно крымчане узнали новости об обследовании новой пещеры, обнаруженной на Чатыр-Даге. Нашли её ещё в начале 2021 года. Но много времени у спелеологов ушло на расчистку спуска: он был завален камнями. За завалом оказалась прекрасная галерея с нетронутым подземным убранством.

Дорога в неизведанное

Глубина вновь открытой пещеры около десяти метров. Пока для прохода доступно около ста метров расчищенного коридора.

Спелеологи из КФУ создают трёхмерную модель пещеры Красной По информации спелеолога Крымского горно-спелеологического клуба Александра Середы, этот «подземный дворец» образовался путём просачивания воды сверху через карстовые породы. По дну пещерного коридора течёт река, местами натёки образуют чаши. Есть основания подозревать, что имеется второй вход: зафиксирована тяга воздуха.