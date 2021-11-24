Невосполнимая утрата: умер руководитель совхоза «Качинский +» Михаил Хош

Невосполнимая утрата: умер Михаил Хош, руководитель крупнейшего совхоза Севастополя «Качинский +». Печальную новость сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор города Михаил Развожаев. Он принёс свои соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича. Градоначальник отметил его выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства региона.

«Неутомимый созидатель, передовик производства, он за 30 с лишним лет создал крупнейшего в Крыму производителя винограда, чьё сырье покупают лучшие виноделы», – подчеркнул губернатор.

Телеканал «НТС» также приносит глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича Хоша.