Невролог Демьяновская сообщила, что суши и животные жиры снижают работоспособность мозга

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что некоторые продукты могут оказывать негативное воздействие на функционирование мозга, даже если это происходит косвенно.

Ученые выяснили, что животные жиры, соль и суши могут оказывать вредное воздействие на мозг. Особенно опасна соль, которая содержится в таких продуктах, как домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады, соевый соус, сушеная рыба и чипсы.

Высокое содержание соли в рационе может привести к появлению артериальной гипертензии или гипертонии, это является хроническим состоянием повышенного давления, и негативно сказываться на здоровье мозга. Поэтому нужно следить за уровнем потребления соли и избегать продуктов, которые содержат ее в избытке.

Популярные привычки, которые снижают работоспособность мозга: невролог

Невролог сообщила, что при гипертонии происходит сужение сосудов и уменьшение их количества в мозге. Это приводит к ухудшению кровотока в мозге, что является серьезным фактором риска развития деменции.

Таким образом, контроль уровня артериального давления является важным для поддержания здоровья мозга и предотвращения развития неврологических заболеваний.

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