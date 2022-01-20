Незаконная добыча грунта возобновилась в Языковой балке

Выдержали паузу и возобновили работы. В водоохранной зоне Языковой балки частник вновь начал добычу и вывоз грунта. На обвалоопасную территорию тяжёлая грузовая техника зашла 18 января. Об этом сообщают местные жители. Люди сразу же проинформировали о происходящем Департамент природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя, а также правоохранителей. Однако, каких-либо предупредительных мер со стороны властей жители СТ «Берег» пока не заметили.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «В известность поставлены органы прокуратуры. Однако же реакции и остановки до сих пор нет. Пожалуйста, 20 января. Утречком, как на работы КАМАЗики едут и везут (по оперативным данным) на аэропорт «Бельбек», на строительство терминала. Туда заворачивают, ребята видели».

Люди интересуются – когда представители Правительства города смогут окончательно закрыть этот вопрос? Борьба за сохранение Языковой балки продолжается уже третий год, практически по одному сценарию. После объявления о прекращении работ техника покидает участок максимум лишь на пару месяцев, после чего добыча и вывоз грунта возобновляются.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «Есть выигранный суд Севприроднадзором, признание этих работ карьером. Как же так? Скажите, почему в нашем городе не существует законов? Одно и то же место, третий год возобновляются незаконные работы в водоохранной зоне? Приносится ущерб природе! Люди незаконно эксплуатируют этот участок сельхоз назначения».

Грунтовая дорога, не предназначенная для тяжелой грузовой техники, по словам жителей, также пострадала из-за регулярных рейсов самосвалов на участок.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «А мы за свои деньги кровные собираем починить 600 метров – 900 тысяч рублей. Это укатать, засыпать и подсыпать. Потому что невозможно ехать – как после бомбёжки! Почему так? При попустительстве органов власти убивается общее имущество, которое мы вынуждены ремонтировать! У нас нет дороги!»

Телеканал «НТС» обратился в Севприроднадзор за разъяснением – какие меры собираются принять в ведомстве в связи с возобновлением добычи грунта в Языковой балке.