Незаконную свалку у Парка Победы ликвидировали сотрудники ГБУ «Парки и скверы»

Специалисты предприятия «Парки и скверы» ликвидировали незаконную свалку в районе Парка Победы. Утром 10 ноября с помощью спецтехники рабочие вывезли старую мебель, мешки с бытовыми и строительными отходами. Опустошили две лодки для твёрдых коммунальных отходов.

Увидев, что свалку ликвидируют местные жители обрадовались. Однако опустошённые лодки остались на прежнем месте. Причём мусорная контейнерная площадка здесь не оборудована, а сами лодки – не маркированы, неизвестно, кто отвечает за их вывоз. А это может спровоцировать появление возле парка Победы новой свалки мусора.

Было 9 ноября

Было 9 ноября

Стало 10 ноября

В социальной сети ГБУ «Парки и скверы» отчитались и об уборке мусора на пересечении улиц Сеченова и Ленинградской.

Всего предприятие пообещало ликвидировать в городе 148 незаконных свалок. Телеканал НТС направил в «Парки и скверы» и Департамент городского хозяйства информационный запрос о полном перечне всех свалок, которые собираются убрать, с указанием адресов, а также даты уборки. «Независимое телевидение Севастополя» будет контролировать ситуацию с ликвидацией точек свала мусора.

Напомним, что завалы с гнилой листвой, сухими ветками и старой мебелью копились у Парка Победы больше двух месяцев. Заявку о выявленной незаконной свалке сотрудники Гагаринского муниципального округа направили в Горхоз ещё 30 августа. Только после выхода информационного сюжета в эфире телеканала НТС специалисты ГБУ «Парки и Скверы» выехали на место, чтобы убрать территорию. Увидеть, какой стихийная свалка была до уборки, можно в этом материале.