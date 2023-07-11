Нежный и сочный мясной рулет. Простой рецепт: увидела и сделала

Ужин — это вечерний прием пищи, завершающий день, а именно работу пищеварительной системы до следующего утра. Для того, чтобы процесс пищеварения закончился после 8 вечера, необходимо хорошо поужинать. Иначе, в поиске еды человек продолжает перекусывать. Подобные мелкие приемы пищи ночью приводят к проблемам с поджелудочной железой и кишечником. Поэтому стоит думать основательно над приготовлением ужина.

При сложной и стрессовой работе ужин в виде салата не подходит. Нужно потреблять больше мяса. Мы расскажем, как приготовить мясные рулеты, которыми организм насытится.

Ингредиенты для мясных рулетов:

Яйцо – 4 шт.;

Сыр твердый – 100 г;

Майонез – 150 г;

Фарш – 300 г;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль — ⅓ ч. л.

Приготовление мясных рулетов:

Измельчаем на маленьких зубчиках терки сыр, соединяем с майонезом и 3 яйцами. Выкладываем массу на пергамент, заранее застеленный на противень. Выпекаем основу для рулета в духовке при 180 градусах 15 минут.

В это время пропускаем через мясорубку лук, смешиваем с фаршем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в мясную массу.

В фарш разбиваем яйцо, солим и тщательно перемешиваем. Смазываем остывшую основу фаршем, сворачиваем в рулет.

Запекаем рулет в духовке при 180 градусах 40 минут.

Получается вкусный ароматный мясной рулет на ужин. Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.