Нежный и сочный мясной рулет. Простой рецепт: увидела и сделала

Ужин — это вечерний прием пищи, завершающий день, а именно работу пищеварительной системы до следующего утра. Для того, чтобы процесс пищеварения закончился после 8 вечера, необходимо хорошо поужинать. Иначе, в поиске еды человек продолжает перекусывать. Подобные мелкие приемы пищи ночью приводят к проблемам с поджелудочной железой и кишечником. Поэтому стоит думать основательно над приготовлением ужина.
При сложной и стрессовой работе ужин в виде салата не подходит. Нужно потреблять больше мяса. Мы расскажем, как приготовить мясные рулеты, которыми организм насытится.
Ингредиенты для мясных рулетов:
- Яйцо – 4 шт.;
- Сыр твердый – 100 г;
- Майонез – 150 г;
- Фарш – 300 г;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Соль — ⅓ ч. л.
Приготовление мясных рулетов:
Измельчаем на маленьких зубчиках терки сыр, соединяем с майонезом и 3 яйцами. Выкладываем массу на пергамент, заранее застеленный на противень. Выпекаем основу для рулета в духовке при 180 градусах 15 минут.
В это время пропускаем через мясорубку лук, смешиваем с фаршем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в мясную массу.
В фарш разбиваем яйцо, солим и тщательно перемешиваем. Смазываем остывшую основу фаршем, сворачиваем в рулет.
Запекаем рулет в духовке при 180 градусах 40 минут.
Получается вкусный ароматный мясной рулет на ужин. Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.