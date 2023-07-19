Нежный, как облако! Яблочный пирог «Невидимый» — мало теста, много начинки

О приготовлении яблочных пирогов известно достаточно много информации. В каждой стране имеется собственный традиционный рецепт яблочного пирога.
Дело в том, что яблоки выращивают почти на всей территории Европы и Америки. Поэтому яблоки — самый очевидный фрукт для использования в выпечке. Например, нам известен знаменитый американский пирог из яблок, шарлотка из Франции и карамельный яблочный пирог из Англии.
В нашей стране тоже много рецептов яблочных пирогов. Расскажем про один из подобных пирогов.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яблоки — 900 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 70 г;
- молоко — 100 г;
- мука — 70 г;
- ванилин — на кончике ножа;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 20 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- лимон — ⅓ шт.
Приготовление яблочного пирога:
Очищаем яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем тонкими дольками. Сбрызгиваем яблочные дольки лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванилин и сахарный песок, выливаем молоко, взбиваем миксером до однородности. В яичную смесь просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем миксером тесто без комочков.
В форму для выпечки выкладываем пергамент, смазываем сливочным маслом. В тесто перекладываем яблочные дольки, тщательно перемешиваем.
Выкладываем яблочные дольки в тесте в форму, равномерно распределяем по дну.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.
Можно готовить пирог в форме для кекса, чтобы он получился более поднятый и пышный. Этот пирог имеет много начинки и мало теста.