Нежный, как облако! Яблочный пирог «Невидимый» — мало теста, много начинки

О приготовлении яблочных пирогов известно достаточно много информации. В каждой стране имеется собственный традиционный рецепт яблочного пирога.

Дело в том, что яблоки выращивают почти на всей территории Европы и Америки. Поэтому яблоки — самый очевидный фрукт для использования в выпечке. Например, нам известен знаменитый американский пирог из яблок, шарлотка из Франции и карамельный яблочный пирог из Англии.

В нашей стране тоже много рецептов яблочных пирогов. Расскажем про один из подобных пирогов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки — 900 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 70 г;

молоко — 100 г;

мука — 70 г;

ванилин — на кончике ножа;

соль — щепотка;

сливочное масло — 20 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

лимон — ⅓ шт.

Приготовление яблочного пирога:

Очищаем яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем тонкими дольками. Сбрызгиваем яблочные дольки лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванилин и сахарный песок, выливаем молоко, взбиваем миксером до однородности. В яичную смесь просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем миксером тесто без комочков.

В форму для выпечки выкладываем пергамент, смазываем сливочным маслом. В тесто перекладываем яблочные дольки, тщательно перемешиваем.

Выкладываем яблочные дольки в тесте в форму, равномерно распределяем по дну.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.

Можно готовить пирог в форме для кекса, чтобы он получился более поднятый и пышный. Этот пирог имеет много начинки и мало теста.