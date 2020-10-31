Ни денег, ни регистрации. Кого может спасти легализация самостроев в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 44. АиФ-Крым №44 28/10/2020

Крым — это полуостров чудес. Место, где во дворе многоквартирного дома может вырасти магазин. Где вместе анонсированного сарая для лодки появляется вилла. А суд выносит решение о сносе шестиэтажного многоквартирного дома потому, что тот… загораживает солнечный свет нежилой пристройке. Очевидно, что потенциальные жильцы сарая — грызуны и насекомые, намного важнее 80 семей, которые останутся без крыши над головой.

Для жильцов «ЖК Романов-1» в Гаспре, проигравших все этапы судебного разбирательства, ещё есть зыбкий шанс на спасение. Если сам процесс сноса не начнётся до того, как в стране примут важные подзаконные акты, защищающие людей, вложивших деньги в новостройки. Потому, что «на карандаше» у крымских властей ещё около трёх десятков многоэтажных домов, строившихся во время «переходного периода». В механизмах легализации многоэтажек-«самостроев» на полуострове разбирался «АиФ-Крым».

Это интересно Самовольными постройками на территории Крыма признаны около 2000 объектов. Многоквартирные жилые дома составляют примерно 2% от общего числа. Органы местного самоуправления совместно с Межведомственной правительственной комиссии приняли решение снести 50 самовольных построек. Самострои, возведённые в украинское время снести намного сложнее, чем те, которые были построены в российском Крыму: судебные заседания по ним могут тянуться годами.