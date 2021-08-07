Ни дня без моря! На берегу и в воде регулярно происходят ЧП

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 30. АиФ-Крым №30 28/07/2021

Несколько дней назад на мысе Фиолент, в районе Яшмового пляжа, мужчина прыгнул в море со скалы, и… не вынырнул. А парой недель раньше, снова на Фиоленте, турист сорвался со смотровой площадки. В июне отсюда же упала женщина, а в Балаклаве со скалы рухнул мужчина.

К середине этого курортного сезона на полуострове уже представлен весь спектр несчастий, которые только могут произойти с туристами по собственной беспечности. От падений и долгого сидения на скалах до утонувших нетрезвых купальщиков.

«Дикие», но свободные

Двое человек пострадали во время отдыха на диких пляжах в Севастополе Остановить отдыхающих, которые ищут более-менее уединённое место, невозможно. Именно поэтому так популярны «дикие» пляжи. Там нет тесноты, но нет и обученных матросов спасателей. Закон не запрещает отдыхать в месте по своему выбору, но случись что — и винить некого. «Зачастую такие не оборудованные пляжи находятся на значительном удалении от мест дислокации спасателей, — отметил заместитель начальника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Константин Орлов. — Они, конечно, прибывают так быстро, насколько это возможно, но зачастую спасать уже поздно… Кроме того, на дне такого пляжа могут находиться какие-либо устаревшие и разрушающиеся конструкции, принесённые течением крупные предметы обломки арматуры — и они тоже могут стать причиной гибели человека».