Ни дня без заболевших: в Крыму 16 новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. За 9 июля в Республике Крым зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Восемь случаев выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц, пять – при обращении за медицинской помощью и еще один случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов в Facebook.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрирован 831 случай новой коронавирусной инфекции. 41 из них – завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними.

605 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 86 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За весь период выздоровели 635 человек.