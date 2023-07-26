Ни грамма муки. Сырники по рецепту моей бабушки: готовлю 2 раза в неделю и не хватает

О сырниках знает, наверное, каждый житель нашей страны. Это блюдо отпечаталось в сознании людей на долгие годы. Сырники готовятся в детских садах, в школах, госпиталях и прочих государственных учреждениях.

Это творожное яство полезно для здоровья. По этой причине диетологи постоянно включают сырники в рационы питания детей и взрослых.

Стоит рассказать о том, как приготовить домашние сырники без муки.

Ингредиенты для сырников:

творог 5% — 700 г;

яйцо — 2 шт.;

манная крупа — 5 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

ванильный сахар — ч.л.

Приготовление сырников:

Взбиваем в отдельной чаше яйцо. Выливаем яичную смесь в творог, высыпаем ванильный и классический сахар. Добавляем к творогу манную крупу, тщательно перемешиваем.

Накрываем творог полотенцем, оставляем набухать манную крупу на 10 минут. По истечению времени слегка перемешиваем творожную массу и лепим руками творожные шайбы.

Шайбы можно сформировать при помощи круглой формы или ножа. Прижимаем поверхность ножа к бортикам не сформированной шайбы.

В сковороде с растительным маслом обжариваем сырники под крышкой 2-3 минуты с обеих сторон.

Подавать сырники рекомендуется с вареньем или джемом. Получаются красивые пышные сырники для завтрака.