Ни один огурец больше не пропадёт. Как заготовить переросшие огурцы на зиму

Не всегда удается следить за правильным ростом огурцов и вовремя срывать их, готовить яства из зрелых плодов. Иногда огурцы могут перерасти. Многим кажется, что из переросших огурцов нельзя делать заготовки на зимний период.

Однако, есть способы засолки и маринования огурцов, которые переросли. Для этого нужно соблюдать некоторые простые правила при приготовлении огурцов. Тогда получится вкусная заготовка, вкус огурцов не будет испорчен.

Расскажем, как приготовить заготовку из переросших огурцов.

Ингредиенты для маринования огурцов:

Соль — 1 ст. л.;

Сахар — 2 ст. л.;

Уксус 9% — 75 мл;

Вода — литр;

Лук репчатый — шт.;

Черный перец — 3 горошины;

Лавровый лист — шт.;

Приготовление маринованных огурцов:

Нарезаем на небольшие кольца переросший огурец, тонкими кольцами режем репчатый лук. Выкладываем в литровую банку лавровый лист и горошины черного перца, до половины банки кладем огуречных колец.

На огурцы выкладываем луковые кольца, заполняем банку остатками огуречных колец. Кипятим воду, выливаем кипяток в банку и оставляем под крышкой на 10 минут.

Для приготовления маринада в литр воды высыпаем соль и сахарный песок, добавляем уксус. Доводим маринад до кипения.

Выливаем из банок воду, заливаем огурцы кипящим маринадом, закрываем плотно крышкой.

В результате получаются хрустящие маринованные огурцы. Они не уступают по вкусу обычным плодам огурцов.