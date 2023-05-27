Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

Пироги известны нашему народу как еда, пронизанная уютом и теплом. Обычно пироги готовят бабушки в деревнях, когда встречают детей и внуков. Это незамысловатая, но милая традиция была заведена давно, в 1960 годы. До этого момента пироги были не просто лакомством, а полноценным обедом или ужином.
В послевоенное время готовили выпечку из овощей, так как мяса и рыбы было мало. Еще раньше, в царское время, пироги выпекались в больших количествах на всю семью.
Мы предлагаем приготовить большой мясной пирог на праздник.
Ингредиенты для мясного пирога:
- мука — 450 г;
- сливочное масло — 100 г;
- разрыхлитель — ст. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- сметана — 200 г;
- кефир — 3 ст. л.;
- картофель — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- фарш — 200 г;
- соль — щепотка;
- перец черный молотый — ½ ч. л.;
- вода — 4 ст. л.;
- топленое масло — ст. л.
Приготовление мясного пирога:
В тару с мукой выкладываем сливочное масло, разминаем руками продукты до состояния крошки. Добавляем в сливочную крошку разрыхлитель и соль, смешиваем.
Выливаем в сливочную крошку сметану и кефир, замешиваем более эластичное и не липкое тесто. Ком теста оборачиваем в целлофан и оставляем увеличиваться в размере.
Нарезаем маленьким кубиком очищенный картофель и лук, добавляем к фаршу. В мясную массу высыпаем соль, топленое масло и черный молотый перец, выливаем воду и тщательно перемешиваем.
Тесто делим на две равные части, одну из них раскатываем в прямоугольный пласт толщиной в 1,5 см. Выкладываем пласт в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом.
Важно распределить пласт по дну и стенкам формы. В тесто перекладываем начинку, распределяем по поверхности.
Второй пласт раскатываем по площади равным дну и кладем на начинку, края обрезаем.
Из обрезков делаем тонкие и длинные колбаски, создаем из них косичку.
Косичкой украшаем края пирога, смазываем верхушку смесью желтка, уксуса и молока. На поверхности делаем узор вилкой, посыпаем кунжутом.
Выпекать пирог надо при 180 градусах в духовке 50 минут.
Получается красивый румяный пирог с мясной начинкой. Это ароматное блюдо станет ключевым яством для праздничного стола.