Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

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Пироги известны нашему народу как еда, пронизанная уютом и теплом. Обычно пироги готовят бабушки в деревнях, когда встречают детей и внуков. Это незамысловатая, но милая традиция была заведена давно, в 1960 годы. До этого момента пироги были не просто лакомством, а полноценным обедом или ужином.

В послевоенное время готовили выпечку из овощей, так как мяса и рыбы было мало. Еще раньше, в царское время, пироги выпекались в больших количествах на всю семью.

Мы предлагаем приготовить большой мясной пирог на праздник.

Ингредиенты для мясного пирога:

  • мука — 450 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сметана — 200 г;
  • кефир — 3 ст. л.;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • фарш — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • перец черный молотый — ½ ч. л.;
  • вода — 4 ст. л.;
  • топленое масло — ст. л.

Приготовление мясного пирога:

В тару с мукой выкладываем сливочное масло, разминаем руками продукты до состояния крошки. Добавляем в сливочную крошку разрыхлитель и соль, смешиваем.

Выливаем в сливочную крошку сметану и кефир, замешиваем более эластичное и не липкое тесто. Ком теста оборачиваем в целлофан и оставляем увеличиваться в размере.

Нарезаем маленьким кубиком очищенный картофель и лук, добавляем к фаршу. В мясную массу высыпаем соль, топленое масло и черный молотый перец, выливаем воду и тщательно перемешиваем.

Тесто делим на две равные части, одну из них раскатываем в прямоугольный пласт толщиной в 1,5 см. Выкладываем пласт в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом.

Важно распределить пласт по дну и стенкам формы. В тесто перекладываем начинку, распределяем по поверхности.

Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

Второй пласт раскатываем по площади равным дну и кладем на начинку, края обрезаем.

Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

Из обрезков делаем тонкие и длинные колбаски, создаем из них косичку.

Косичкой украшаем края пирога, смазываем верхушку смесью желтка, уксуса и молока. На поверхности делаем узор вилкой, посыпаем кунжутом.

Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

Выпекать пирог надо при 180 градусах в духовке 50 минут.

Ни одного праздника без этого пирога. Румяная выпечка с мясной начинкой

Получается красивый румяный пирог с мясной начинкой. Это ароматное блюдо станет ключевым яством для праздничного стола.

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