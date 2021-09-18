Ни себе ни людям? Почему инвесторы настороженно относятся к полуострову

Геополитические процессы и санкции в отношении российских компаний привели к существенному сокращению иностранных инвестиций в экономику России. Но Крым больше других регионов пострадал от действий «зарубежных партнёров», ведь для крымских бизнесменов доступ к иностранным инвестициям, как и ко многим кредитно-финансовым инструментам и технологиям, практически закрыт.

Ни минуты покоя

В течение последних 7 лет российские власти делают всё возможное для облегчения ведения бизнеса в Крыму. Для стимулирования внутренних инвестиций, увеличения доверия внутрироссийских частных инвесторов к перспективам экономического развития полуострова обеспечено беспрецедентное государственное финансирование инфраструктурных проектов. Законодательство для поддержки инвестиционной деятельности на федеральном уровне в 2014 году дополнено законом «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». А на региональном — Законом Республики Крым «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Крым» в июле 2019 года.

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