Няня подозревается в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду в Крыму

Жительница Красногвардейского района, работавшей в Симферополе няней, подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Владелец параплана обвиняется в оказании опасных услуг в Крыму Возбуждено дело.

Согласно данным ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домовладений Симферополя тела семилетнего мальчика с инвалидностью. Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти.