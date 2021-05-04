Ничья в дерби городов-героев приблизила ФК «Севастополь» к досрочному чемпионству

На минувших выходных «моряки» отправились в гости к «Океану». Матч на востоке Крыма не обещал быть лёгкой прогулкой для подопечных Олега Лещинского: перед отчётной встречей керчане разгромно обыграли преследователей нашей команды – «Крымтеплицу» и «Гвардеец».

Севастопольцы (они традиционно в белом) вышли на поле стадиона имени 50-летия Октября практически в своём сильнейшем составе. Не было лишь основного нападающего, который пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек. Первый тайм остался полностью за «моряками». Гости традиционно были сильны фланговыми атаками и розыгрышем стандартных положений, которых в этом матче было предостаточно, но не хватало завершающего точного удара. После перерыва игра выровнялась и часто шла на встречных курсах, однако реальных возможностей для взятия ворот соперники не создали. Кроме того, уверенно действовали на последнем рубеже обороны голкиперы обеих команд Евгений Замерец и Владимир Мельниченко. В итоге – закономерные нули на табло.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Океан» – команда, можно сказать, что гроза авторитетов. Потому, что обыграли всех, кого можно и показывают хорошую игру, достойный уровень. Наши ребята сегодня бились, должны были забивать те немногие моменты, которые были, но, к сожалению, их не реализовали. Сыграли сзади можно сказать надёжно, за исключением одного момента, когда мяч попал в перекладину, и то – привезли его сами. Работаем дальше».

Третье подряд поражение «Крымтеплицы» позволило «Севастополю» увеличить отрыв до 14 очков. Теперь в ближайшем туре наша команда будет иметь шанс досрочно оформить чемпионство. Произойдёт это в том случае, если «моряки» 13 мая в домашнем матче на родном стадионе обыграет «Гвардеец», а «Крымтеплица» в параллельной игре в Новопавловке не сможет победить «ТСК-Таврию».