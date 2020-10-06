Нигерийские пираты отпустили из плена моряков из Крыма

Нигерийские пираты отпустили из плена трех крымских моряков — двух жителей Севастополя и одного жителя Симферополя, передает посольство РФ в Нигерии.

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко в Крыму — мать моряка Крымчан удерживали в плену около полугода. Захвачены они были в мае текущего года в Гвинейском заливе. Пострадавшие провели несколько месяцев в условиях лагеря пиратов в джунглях.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин, захваченные в мае с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо» в экватогвинейских водах. В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», — утончили в сообщении дипмиссии.