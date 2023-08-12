Рецепты Никогда не ешьте это с молоком, или как вкусно позавтракать без вреда для здоровья По Admin - 12 августа, 2023 0 31 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вы, наверное, с детства помните, как родители предостерегали не пить молоко с сельдью или цитрусовыми. Сегодня мы хотим рассказать о еще нескольких категориях продуктов, которые нельзя есть с молоком. ПИТАНИЕ Безусловно, молоко очень полезно для организма, особенно молодого. Обычно мы пьем его с печеньем, а кто даже с фруктами или ягодами. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Но задумывались ли вы, какие продукты действительно мало сочетаются с ним, или вообще могут привести к расстройству желудка? 24 канал подобрал продукты, с которыми никогда не стоит смешивать молоко, если вы не хотите столкнуться с серьезными нарушениями работы всего организма. С чем нельзя есть молоко Самое популярное сочетание молока с бананом, но как утверждают диетологи и нутрициологи, такая комбинация несовместима. Она нарушает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, что спровоцирует образование и накопление в кишечнике токсических веществ, являющихся основой многих болезней. Не совмещайте молоко с такими продуктами: банан; вишня; любой кислый фрукт – апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, зеленые яблоки, сливы, ананас и многое другое; пищевые продукты, содержащие дрожжи; яйца; мясо; рыба; йогурт; фасоль; редька. Лучше всего пить коровье молоко без каких-либо дополнительных продуктов. Если вам не подходит сам вкус молока, добавьте к нему сахар или мед. Так вы скроете его вкус. Понравились советы? Попытайтесь также приготовить дома сушеные яблоки без излишней мороки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыромВкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужинаОтдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощамиЛюбимое блюдо Каменяра: рецепт засыпанной капусты, которую так любил ФранкоБургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты