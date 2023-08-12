Никогда не ешьте это с молоком, или как вкусно позавтракать без вреда для здоровья

Вы, наверное, с детства помните, как родители предостерегали не пить молоко с сельдью или цитрусовыми. Сегодня мы хотим рассказать о еще нескольких категориях продуктов, которые нельзя есть с молоком.

ПИТАНИЕ

Безусловно, молоко очень полезно для организма, особенно молодого. Обычно мы пьем его с печеньем, а кто даже с фруктами или ягодами.

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Но задумывались ли вы, какие продукты действительно мало сочетаются с ним, или вообще могут привести к расстройству желудка? 24 канал подобрал продукты, с которыми никогда не стоит смешивать молоко, если вы не хотите столкнуться с серьезными нарушениями работы всего организма.

С чем нельзя есть молоко

Самое популярное сочетание молока с бананом, но как утверждают диетологи и нутрициологи, такая комбинация несовместима. Она нарушает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, что спровоцирует образование и накопление в кишечнике токсических веществ, являющихся основой многих болезней.

Не совмещайте молоко с такими продуктами:

банан;

вишня;

любой кислый фрукт – апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, зеленые яблоки, сливы, ананас и многое другое;

пищевые продукты, содержащие дрожжи;

яйца;

мясо;

рыба;

йогурт;

фасоль;

редька.

Лучше всего пить коровье молоко без каких-либо дополнительных продуктов. Если вам не подходит сам вкус молока, добавьте к нему сахар или мед. Так вы скроете его вкус.

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