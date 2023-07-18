Рецепты Никогда не солите так огурцы: проверенный рецепт на зиму По Admin - 18 июля, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Соленые огурчики – отличная закуска не только на зиму, но и в любое время. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в салаты. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Качественно приготовленные огурчики характерны своим хрустом. Его обеспечивают листья дуба и вишни. Не поленитесь и обязательно добавьте их в банк. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало От бактерий огурцы защищают чеснок и листья хрена. Ну а укроп и перец горошком, придают тот же пряно-острый вкус и аромат соленых огурцов. Рецепт соленых огурцов Время: более 3 дней Порции: 2 Ингредиенты: – 3 столовые ложки соли на 1 литр воды; – листья дуба или вишни; – соцветие укропа; – черный перец горошком; – листья хрена; – чеснок; – огурцы. Приготовление: Вымойте банки и положите на дно листьев хрена, вишни и дуба. Разрежьте чеснок на мелкие кусочки и положите их на листья. Выкладываем в банку огурчики, как можно плотнее. Сверху огурцы накройте еще одним листком хрена. Для рассола разведите в холодной воде соль, залейте огурцы до самого верха банки. Поставьте банку в тарелку, чтобы рассол, который начнет бродить и выливаться из банки, не залил стол. Накройте банку крышкой и уберите ее в темное и не очень прохладное место. Для засолки огурцов брожение должно происходить не менее трех дней. После этого огурцы считаются готовыми, и их можно подавать к столу. Чтобы сохранить огурцы на зиму, убираем их в холодное место, можно в холодильник. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные помидоры с чесноком по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Такие не повредят фигуре: готовим домашние сырники с бананомБольше никаких булок: рецепт бургера в лавашеИдеальный хруст гарантирован: малосольные огурцы без лишних трудностейКлассическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филеЛюбимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке