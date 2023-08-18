Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

Люди пришли к приготовлению рыбы на огне в древние времена. В основном, такой вид охоты, который позднее стал называться рыбалкой, был актуален для приморских поселений.

Рядом с морем обитало мало животных, кормивших людей. Поэтому главным промыслом для племен считалась рыбалка.

Сейчас люди добывают рыбу в промышленных масштабах. Однако, не все научились вкусно ее готовить. Стоит научиться правильно жарить рыбу в кляре.

Ингредиенты для рыбы в кляре:

Рыба Толстолоб — 1 кг;

Мука — 4 ст. л.;

Яйца — 2 шт.;

Копченая паприка — 1 ч. л.;

Сухой чеснок — 1 ч. л.;

Сметана — 2 ст. л.;

Майонез — 1 ст. л.;

Кориандр — 0,5 ч. л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление рыбы в кляре:

Удаляем у рыбы внутренности, голову и плавники, нарезаем на небольшие кусочки. Избавляем рыбу от чешуи, хребта и костей, оставляем только филе. Мясо солим, втираем гранулы в волокна филе.

В отдельной миске готовим кляр, смешиваем яйца с майонезом и сметаной. Высыпаем в смесь копченую паприку, сухой чеснок, кориандр и соль.

В смесь специй и яйца высыпаем муку, замешиваем кляр. В кляр окунаем кусочки рыбы, обволакиваем с обеих сторон.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность рыбу в кляре. На среднем огне жарим рыбу до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать рыбу в кляре стоит с салатами или картофельным пюре. Этот способ позволит приготовить не только Толстолоба, но и другие виды рыбы сочно и аппетитно.