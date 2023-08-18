Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

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Люди пришли к приготовлению рыбы на огне в древние времена. В основном, такой вид охоты, который позднее стал называться рыбалкой, был актуален для приморских поселений.

Рядом с морем обитало мало животных, кормивших людей. Поэтому главным промыслом для племен считалась рыбалка.

Сейчас люди добывают рыбу в промышленных масштабах. Однако, не все научились вкусно ее готовить. Стоит научиться правильно жарить рыбу в кляре.

Ингредиенты для рыбы в кляре:

  • Рыба Толстолоб — 1 кг;
  • Мука — 4 ст. л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Копченая паприка — 1 ч. л.;
  • Сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Майонез — 1 ст. л.;
  • Кориандр — 0,5 ч. л.;
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление рыбы в кляре:

Удаляем у рыбы внутренности, голову и плавники, нарезаем на небольшие кусочки. Избавляем рыбу от чешуи, хребта и костей, оставляем только филе. Мясо солим, втираем гранулы в волокна филе.

Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

В отдельной миске готовим кляр, смешиваем яйца с майонезом и сметаной. Высыпаем в смесь копченую паприку, сухой чеснок, кориандр и соль.

В смесь специй и яйца высыпаем муку, замешиваем кляр. В кляр окунаем кусочки рыбы, обволакиваем с обеих сторон.

Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность рыбу в кляре. На среднем огне жарим рыбу до золотистой корочки с обеих сторон.

Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

Никогда не устану готовить рыбу по этому рецепту. Сочная рыба в кляре: вкусно и просто

Подавать рыбу в кляре стоит с салатами или картофельным пюре. Этот способ позволит приготовить не только Толстолоба, но и другие виды рыбы сочно и аппетитно.

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