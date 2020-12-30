Николай Перегуда покидает пост руководителя «Водоканала»

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Руководитель «Водоканала» Николай Перегуда, который возглавлял севастопольский ГУП около 10 лет, уходит с должности. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Контракт с Перегудой заканчивается, и продлевать его не собираются. В ближайшее время руководителем ГУП с приставкой «и. о.» станет главный инженер Алексей Степакин.

«Профессиональный человек, знающий дело и уже работающий в этом направлении. Истинный технарь, имеющий опыт работы с водоснабжением и водоотведением», – оценил кандидата Евгений Горлов.