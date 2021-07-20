Николай Шульгинов и Михаил Развожаев обсудили развитие энергетики Севастополя

Фото: Правительство Севастополя

Министр энергетики Николай Шульгинов и губернатор города Михаил Развожаев обсудили развитие энергетики Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе местного Правительства.

Речь шла о реализации ФЦП в части развития энергетики, в том числе строительство подстанции «Нахимовская». Также они затронули вопросы надежного обеспечения потребителей электроэнергией и проведение ремонтов в рамках подготовки инфраструктуры к отопительному сезону.

Михаил Развожаев отметил, что, вопросы надёжности электросетевого хозяйства и увеличения мощности выходят на первый план при строительстве новых объектов в рамках ФЦП.

«Помимо некачественно разработанных проектов, дорогостоящие технические присоединения к имеющейся инфраструктуре — главное препятствие для развития города. Рад, что Николай Григорьевич нас полностью в этом вопросе слышит и поддерживает, держит на контроле ход работ по развитию энергетического потенциала Севастополя», — отметил по итогам встречи губернатор.