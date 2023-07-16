Никто не сможет отказаться: варенье из вишни – рецепт, которого у вас еще нет

Вкусное варенье из вишни – невероятный продукт. Его можно смаковать как самостоятельное блюдо или дополнение к выпечке или блинчикам.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Эта домашняя заготовка сможет подарить неземное наслаждение даже от одной ложки. Каждое лето хозяйки покупают спелые ягоды, чтобы приготовить из них на зиму душистую консервацию.

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Рецепт вишневого варенья

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Так сладко и вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишни;

– 300 грамм сахара;

– сок 1 лимона.

Приготовление:

Вишню помойте, освободите от косточек.

Выложите в большую кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, лимонный сок и перемешайте.

Оставьте примерно на 30 – 60 минут, пока фрукты не начнут пускать сок.

Доведите до кипения на медленном огне, осторожно помешивая время от времени, затем соберите образовавшуюся пену. Варите около 10 минут на слабом огне, затем отставьте на 4 часа.

По истечении этого времени снова вскипятите фрукты и варите около 30 минут.

Отложите на следующий день.

На следующий день варите варенье до нужной консистенции на медленном огне, время от времени помешивая.

Горячее варенье разлейте по банкам и переверните вверх дном. После полного охлаждения варенье можно убрать в погреб или амбар.

Как получить идеальное вишневое варенье

Для приготовления варенья используйте спелые, плотные вишни. Вы можете регулировать сахар по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы варенье было более густым, варите его подольше. Для аромата добавьте немного ванили или корицы. Варенье из вишни можно использовать как начинку для пирогов, пирожных и ватрушек.

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