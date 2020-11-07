«Никто не закрылся!» Как живёт промышленность Крыма в период пандемии

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 45. АиФ-Крым №45 04/11/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Крымчане не перестают возвращаться к теме возможного «карантина». Такого, какой уже отбыли весной: с прекращением работы множества мелких предприятий, ограничений для всех остальных. Власти республики не раз заверяли: подобных мер уже не будет. Такого крымская промышленность уже не переживёт.

Осторожно, но с оптимизмом

Некоторым предприятиям, «просевшим» во время весеннего спада активности, очень помогли субсидии. «Порядка 200 миллионов рублей было тогда выдано в виде займов под минимальный процент, — рассказал врио министра промышленной политики РК Александр Трянов. — Как правило, эти деньги предприятия тратили на заработную плату. Для крымской промышленности это и не много, и не мало, но помогли, чем смогли».

Почему в Крыму перестали работать предприятия по очистке выгребных ям? Кстати, до сих пор в Крыму работает программа компенсации расходов для выплаты зарплаты сотрудникам заводов, компаний, организаций, которые не работали с апреля по июнь из-за введения ограничений. Они получают по 12,134 тыс. рублей на каждого работника — но только в случае, если уже не получили таких компенсаций из федерального бюджета.