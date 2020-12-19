Нитриловые перчатки. Универсальность нитриловых медицинских перчаток

Перчатки рабочие являются обязательной составляющей рабочей спецодежды. Простое средство защиты рук, применяют практически все, от дачников до химиков. Для каждой отрасли производятся перчатки разного покрытия, материала, обладающими разными свойствами.

Универсальными считаются х/б перчатки, покрытые ПВХ-точками (каплями). Эти перчатки шьются из х/б ткани с полиэстером. В таких перчатках работают строители, сельхозработники, дачники, многие другие. Покрытие ПВХ повышает трение, позволяет работать в перчатках со скользкими поверхностями, гладкими деталями.

Латексные перчатки защищают руки строительных рабочих от гашёной извести, штукатурных растворов. Такие рабочие перчатки используются в лакокрасочной, пищевой, химической промышленности. ГОКи и металлообрабатывающие цеха также стараются большей частью снабдить рабочих латексными перчатками. Однако для защиты от мазута, керосина, хлороформа, полиэфирной смолы латексные перчатки не применяются.

Нитриловые перчатки предназначены для защиты от воздействия метанола, кислот. Это универсальные рабочие перчатки, износостойкие, защищают от механических ударов, царапин. Химическая промышленность широко использует нитриловые перчатки.

Самыми химически стойкими являются неопреновые перчатки, они защищают руки от действия кислот, спиртов, бытовой химии.

Спилковые перчатки изготавливаются из натуральной кожи, с внутренней х/б поверхностью. Спилок — полуфабрикат кожевенного производства. Рука в спилковых перчатках надёжно защищена от ударов, они идеально подходят для тяжёлых погрузочных работ, переноски тяжестей в строительстве.

Краги – это длинные защитные рукавицы, защищающие от брызг распаленного металла при сварке, в металлургии. Сварочные краги обычно брезентовые или спилковые.

Работа будет намного результативнее, если каждому служащему будут обеспечены хорошие условия. К подобным условиям можно отнести и экипировку. Форма во многих случаях необязательна, а вот пара перчаток необходима каждому для защит рук и боле комфортной работы.

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