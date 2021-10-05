«No answer»: проектировщик культурного кластера уклонился от вопросов СМИ

No answer. Австрийский архитектор культурного кластера на мысе Хрустальном решил не отвечать на часть вопросов о представленной концепции будущего экспозиционного комплекса. Возможность пообщаться с зарубежным экспертом у журналистов появилась в ходе его встречи со студентами Севастопольского государственного университета, которая состоялась 5 октября. На беседу с представителями СМИ Вольф-Диттер Прикс выделил несколько минут, которые оказались небогатыми на конструктив.

Свою беседу с представителями прессы Вольф-Диттер Прикс начал с пространных рассуждений о том, что каждый архитектор, как творец, стремится превозмочь силу гравитации, об эволюции и стремлениях авторов минувших веков создать по-настоящему монументальные сооружения. Что характерно, эти темы он затрагивал с подачи одного из корреспондентов, прибывших на съёмку. Вместо обсуждения насущных для горожан вопросов, касающихся застройки одного из главных символов Севастополя, журналист напористо с первых минут решила обсудить личную историю архитектора.

«Первый вопрос: Когда вы были молоды, вы сказали, что моя архитектура стремится победить силу гравитации. Почему вы так считаете?» «Сколько месяцев или лет у вас уходит на проектирование театра? Может даже на это у вас уходит несколько дней?»

Примечательно, что корреспондент по совместительству является представителем пресс-службы Академии хореографии Севастополя, которая также должна расположиться на территории культурного кластера, из-за чего общий тон беседы оказался ангажированным. Время на беседу с журналистами у австрийца было ограничено, подобные вопросы лишили возможности, в том числе и наших коллег, расспросить Вольфа-Диттера о его планах по развитию территории на мысе Хрустальном.

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Заключительная часть интервью и вовсе была сорвана сентиментальным эпизодом – юные любительницы танцев провели небольшую фотоссесию с заграничным архитектором и поблагодарили его за труды. А вот отвечать на конкретные вопросы по скандальному объекту господин Прикс не спешил.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «Coop Himmelb(l)au»: «- Если переходить к вопросам, которые обсуждались вчера. Всё-таки хотелось уточнить. Мы говорили про представленный проект. Кто конкретно был заказчиком, кто к вам обратился? И сколько стоила эта разработка?

— Noanswer. Никакого ответа».

Ответить на вопрос, как современно выглядящий стеклянный комплекс будет коррелировать с «Залом славы Севастополя», Вольф-Диттер также отказался.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «Coop Himmelb(l)au»: «Лучше всего задайте этот вопрос директору музея. Он ведь стоит прямо рядом со мной».

Но и ответ директора Российской государственной художественной галереи Виталия Зотова оказался лишён конкретики.

ВИТАЛИЙ ЗОТОВ, директор Российской государственной художественной галереи: «Большая часть выставочного пространства будет посвящена истории Севастополя за последние 240 лет. Мы постараемся очень ярко и запоминающееся подчеркнуть, что Севастополь не просто так называют героической и патриотической столицей России».

Последние крупицы конструктива у Вольфа Прикса удалось получить уже после завершения пресс-подхода. У спешившего на встречу к студентам архитектора удалось уточнить его планы по ведению авторского надзора за ходом реализации проекта.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «Coop Himmelb(l)au»: «- Будете ли вы следить как фирма-исполнитель будет работать?

— Jajajaja. Мы будем в проекте столько, сколько потребуется».

Уже в лекционном зале архитектора приветствовали как студенты, так и руководство Севастопольского государственного университета. Ректор вуза Владимир Нечаев отдельно подчеркнул – работы «великого мэтра» широко известны во всём мире. И скоро именно с его фамилией может начать ассоциироваться внешний облик Севастополя.

ВЛАДИМИР НЕЧАЕВ, ректор Севастопольского государственного университета: «Архитектура Севастополя будет ассоциироваться с именем Вольфа Прикса. Мы прекрасно понимаем, что благодаря ему создается ещё одна культурная доминанта в нашем городе. Думаю, для всех последующих поколений это будет один из центров нашего города».

Впоследствии ректор и вовсе сравнил громоздкий комплекс на мысе Хрустальном с Эйфелевой башней. Ведь, по его словам, и в Париже одно время люди не принимали столь колоссальную постройку. А теперь – она является всемирно признанным произведением искусства. Участники встречи были единогласны в своих взглядах. С их точки зрения – новый культурный кластер станет достоянием Севастополя, и обязательно изменит его облик к лучшему.

Кирилл Попов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»