Ночной хлеб по рецепту Алины Фуди

Хлеб холодного брожения имеет уйму преимуществ. Он отличается очень насыщенным вкусом (без запаха дрожжей) и достаточно легким способом приготовления. Отправив тесто на несколько часов в холодильник для расстойки, вы можете лечь спать, а уже утром лакомиться ароматной буханкой. Алина Фуди в своем кулинарном блоге рассказала, как испечь самый вкусный ночной хлеб.

Пока вы будете в объятьях Морфея, тесто отлично подойдет. Потому уже к завтраку вам удастся подать аппетитные бутерброды, приготовленные из только что испеченного хлеба. Лучшего варианта для утреннего приема пищи невозможно придумать.

Как испечь идеальный ночной хлеб

Для приготовления хлеба по этому рецепту можно использовать 5 г живых дрожжей или 0,5 ч. л. сухих. Если вы остановили свой выбор на втором варианте, помните, что этап с перетиранием дрожжей и сахара стоит пропустить. Вам необходимо будет лишь смешать все компоненты и подождать несколько минут.

Ингредиенты

Дрожжи5 г Сахар1 ч. л. Вода300 мл Оливковое масло1 ст. л. Соль1 ч. л. Пшеничная мука450 г

Приготовление

Всыпаем живые дрожжи в глубокую миску. Добавляем сахар. Хорошенько всё перетираем до состояния кашицы. Вливаем теплую воду. Снова перемешиваем все ингредиенты.Добавляем 5 ст. л. пшеничной муки в дрожжевую смесь. Тщательно перемешиваем. Накрываем емкость пищевой пленкой или полотенцем. Убираем в тепло на 10–15 минут. После появления первых пузырьков вливаем в смесь оливковое масло. Добавляем соль и всю пшеничную муку, что осталась. Замешиваем однородное тесто.Присыпаем рабочую поверхность мукой. Вымешиваем тесто на столе в течение 5–7 минут до мягкости и однородности. Округляем его. Помещаем тесто в миску, посыпанную мукой. Накрываем его пищевой пленкой. Оставляем тесто при комнатной температуре на 3 часа (или помещаем миску в емкость с горячей водой для более быстрого эффекта).Выкладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой. Вымешиваем его еще в течение нескольких минут. Берем овальную или круглую миску. Застилаем ее хлопчатобумажным либо льняным полотенцем. Щедро присыпаем его мукой. Ровняем тесто руками в прямоугольный пласт. Сворачиваем его в плотную овальную заготовку. Перекладываем тесто в форму. Присыпаем его мукой. Накрываем тесто полотенцем. Отправляем его в холодильник на ночь (на 10–12 часов).Перекладываем будущий хлеб на противень, застеленный пекарской бумагой. Делаем на нём аккуратный надрез. Отправляем противень в разогретую до 220 градусов духовку на 30–40 минут. На дно духового шкафа помещаем форму с кипящей водой (для создания паровой бани в начале выпекания). Через 10 минут ее убираем.

Такая выпечка будет иметь восхитительную хрустящую корочку и пористый (совсем не забитый мукой) мякиш. И с колбасой, и с вареньем, и к супу ломтики столь удачного хлеба зайдут на ура.