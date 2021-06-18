Ночной ливень не прошёл для Севастополя бесследно. Рано утром в соцсетях горожане делились фотографиями нескольких затопленных улиц – на Горпищенко и в районе Казачьей бухты.

Район Казачьей бухты

Район ул. Горпищенко

Директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал у себя в соцсетях о работе коммунальных служб: убрано 6 упавших деревьев (они не были аварийными), из-за косого дождя подтопило 6 квартир.

Евгений Горлов отметил: «Водоканал» всю ночь следил за ситуацией в городе – около 20 участков промыты и очищены. От веток освободили линии электропередачи на улице Л. Толстого и улице Дмитрия Ульянова. А вот частные УК отработали плохо, по мнению чиновника.

Ночью грейдер «Севавтодора» выезжал к дому на Монастырское шоссе для отвода воды. Специалисты чистили ливневки у парковки в бухте Казачья, выехали также на Фиолентовское шоссе – там спускают воду, но ливневок нет. Кроме того, подтопления были в Гончарном и Резервном.

«Севавтодор» развернул оперативный штаб, с утра там работает директор Дептранса Павел Иено. Они находятся на связи с ГИБДД и МЧС, а также перевозчиками. Со стороны «Севавтодора» задействовано более 50 единиц спецтехники, 30 дорожных рабочих.

Фото: Черный список СЕВАСТОПОЛЬ, Автопартнер Крым Севастополь ДТП, Евгений Горлов / Facebook